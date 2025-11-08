Стралджа празнува на днешния Архангеловден с концерт на местния ансамбъл "Въжички"

Стралджа отбелязва празника си на днешния Архангеловден. Акцент в тазгодишното честване е концерт, посветен на 60-годишнината от основаването на местния фолклорен ансамбъл (ФА) "Въжички", съобщиха на сайта си от местната администрация.

По традиция празничните прояви започват с тържествена света литургия в над 170-годишния храм "Св. Архангел Михаил". Денят на град Стралджа е определен да се чества именно на църковния празник Събор на св. Архангел Михаил - 8 ноември, с решение на Общинския съвет от 2001 година.

През настоящата 2025 г. денят на града съвпада с отбелязването на годишнината на емблематичния за Стралджа фолклорен ансамбъл, основан от хореографа Тончо Тончев.

С концерт на сцената на Народно читалище "Просвета – 1892” ще се представят четирите състава, които в момента функционират към ансамбъла. ФА "Въжички” обединява близо 100 изпълнители от различни възрасти, каза за БТА председателят на читалището Надя Жечева. Със своя програма ще се представят и гостите от Младежкия танцов състав от село Бозвелийско (област Варна).

Като част от празничната програма в Стралджа беше организиран и волейболен турнир.

Миналата година през септември Стралджа отбеляза 55 г. от обявяването си за град с концерт на Васил Найденов, а на самия празник на града - през ноември, в своеобразна "капсула на времето" бяха запечатани послания към бъдещите поколения, написани от представители на местната и държавната власт, читалища, училища и сдружения.