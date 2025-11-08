Подробно търсене

Късен гол на Бреел Емболо донесе успеха на Рен над ФК Париж в Лига 1

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Jeremias Gonzalez
Париж,  
08.11.2025 08:31
 (БТА)

Рен направи отлична операция в 12-ия кръг на френската Лига 1, като се наложи при гостуването си над новака ФК Париж с 1:0. Победното попадение за бретанците вкара таранът Бреел Емболо в края на мача.

Това беше първи мач за двата тима в последните 44 години, а ФК Париж допусна четвърто домакинско поражение за сезона.

В 81-вата минута Емболо получи хубав пас в наказателното поле и в клиничен удар в долния десен ъгъл донесе трите точки на отбора си, който се изкачи на осмо място в класирането с 18 точки. ФК Париж е на 14-а позиция, но има аванс от 5 точки пред зоната на изпадащите. 


Мачове от 12-ия кръг на френското футболно първенство:

ФК Париж - Рен - 0:1

днес:
Олимпик Марсилия - Брест
Льо Авър - Нант
Монако - Ланс

утре:
Лориен - Тулуза
Анже - Оксер
Мец - Ница
Страсбург - Лил
Олимпик Лион - Пари Сен Жермен

В класирането нови отборът на Пари Сен Жермен с 24 точки пред Олимпик Марсилия и Ланс с по 22, Лил, Монако и Олимпик Лион имат по 20, Страсбург е с 19, Рен е с 18 и други. 

/ХБ/

