Пари Сен Жермен се наложи над Олимпик Лион в добавеното време и отново е лидер в Лига 1

Въпреки че има да се справя с много контузии, отборът на Пари Сен Жермен успя да измъкне победата при тежкото си гостуване на Олимпик Лион с гол на Жоао Невеш в добавеното време за 3:2. С трите ПСЖ се върна на първо място в класирането, където през уикенда бяха последователно Ланс и Олимпик Марсилия.

Френският шампион в момента играя без носителя на "Златната топка" Усман Дембили, Дезире Дуе, Ашраф Хакими и Нуно Мендеш.

В мача в неделя вечер ПСЖ два пъти излизаше напред в резултата благодарение на Уарен Заир-Емери и Хвича Кварацхелия, но домакините от Лион два пъти изравняваха чрез афонсо Морейра и Ейнсли Майтланд-Найлс.

Мачове от 12-ия кръг на френското футболно първенство:

Лориен - Тулуза 1:1 Анже - Оксер 2:0 Мец - Ница 2:1 Страсбург - Лил 2:0 Олимпик Лион - Пари Сен Жермен 2:3 от събота: Олимпик Марсилия - Брест 3:0 Льо Авър - Нант 1:1 Монако - Ланс 1:4 от петък: ФК Париж - Рен 0:1 В класирането начело е отборът на Пари Сен Жермен с 27 точки пред Олимпик Марсилия и Ланс с по 25 точки, следвани от Страсбург с 22 и Лил, Олимпик Лион и Монако, които имат по 20.