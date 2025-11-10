Подробно търсене

Пари Сен Жермен се наложи над Олимпик Лион в добавеното време и отново е лидер в Лига 1

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Thibault Camus
Лион,  
10.11.2025 07:30
 (БТА)

Въпреки че има да се справя с много контузии, отборът на Пари Сен Жермен успя да измъкне победата при тежкото си гостуване на Олимпик Лион с гол на Жоао Невеш в добавеното време за 3:2. С трите ПСЖ се върна на първо място в класирането, където през уикенда бяха последователно Ланс и Олимпик Марсилия.

Френският шампион в момента играя без носителя на "Златната топка" Усман Дембили, Дезире Дуе, Ашраф Хакими и Нуно Мендеш.  

В мача в неделя вечер ПСЖ два пъти излизаше напред в резултата благодарение на Уарен Заир-Емери и Хвича Кварацхелия, но домакините от Лион два пъти изравняваха чрез афонсо Морейра и Ейнсли Майтланд-Найлс.

Мачове от 12-ия кръг на френското футболно първенство:

Лориен - Тулуза                 1:1
Анже - Оксер                    2:0
Мец - Ница                      2:1
Страсбург - Лил                 2:0
Олимпик Лион - Пари Сен Жермен  2:3

от събота:
Олимпик Марсилия - Брест        3:0
Льо Авър - Нант                 1:1
Монако - Ланс                   1:4

от петък:
ФК Париж - Рен                  0:1

В класирането начело е отборът на Пари Сен Жермен с 27 точки пред Олимпик Марсилия и Ланс с по 25 точки, следвани от Страсбург с 22 и Лил, Олимпик Лион и Монако, които имат по 20.

/ХБ/

