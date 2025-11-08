Подробно търсене

Марсилия победи Брест и оглави класирането във френската Лига 1

Мирослав Димитров
AP Photo/Philippe Magoni
Марсилия,  
08.11.2025 20:22
 (БТА)

Олимпик Марсилия победи Брест с 3:0 и се изкачи начело в класирането на френската Лига 1.

Марсилия е с една точка пред шампиона ПСЖ, който гостува на Олимпик Лион в неделя.

Анхел Гомес вкара от пряк свободен удар в 25-ата минута за третия си гол за сезона, а друг английски футболист Мейсън Грийнууд реализира дузпа в 33-ата минута.

Ветеранът Пиер-Емерик Обемаянг оформи крайното 3:0 в 82-ата минута.

Мачове от 12-ия кръг на френското футболно първенство:

Олимпик Марсилия - Брест - 3:0

по-късно днес:
Льо Авър - Нант
Монако - Ланс

от петък:
ФК Париж - Рен - 0:1

утре:
Лориен - Тулуза
Анже - Оксер
Мец - Ница
Страсбург - Лил
Олимпик Лион - Пари Сен Жермен

В класирането начело е отборът на Олимпик Марсилия с 25 точки, следван от Пари Сен Жермен с 24 точки пред Ланс с 22, Лил, Монако и Олимпик Лион имат по 20, Страсбург е с 19, Рен е с 18 и други. 

/МД/

