Ланс се наложи убедително над десет души от Монако в мач от френската Лига 1

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Jean-Francois Badias
Монако,  
09.11.2025 08:06
 (БТА)

Отборът на Ланс победи Монако с 4:1 при гостуването си в късния съботен мач от френската Лига 1.

Гостите от Северна Франция откриха резултата в 21-вата минута чрез Одсон Едуар. фоларин Балогън обаче изравни за монегаските малко по-късно, след като бе точен от дузпа, отсъдена за нарушение на Мамаду Сангаре. Радостта на домакините продължи твърде малко, като само няколко минути по-късно Уесли Саид отново даде аванс на Ланс.

Нещата се промениха коренно в самия край на първата част, когато голмайсторът на Монако Балогън бе изгонен от терена с директен червен картон, а в добавеното време Сангаре, който бе грешник при дузпата, вкара за 1:3.

В 60-ата минута Флориан Товен центрира от корнер, а Уесли Саид с глава заби мощно топката под гредата за втория си гол в мача - 1:4.

В добавеното време на мача Монако пропусна втората дузпа, отсъдена за тима, като Ансу Фати стреля в левия ъгъл, а вратарят Робин Рисер изби топката.

Така Ланс излезе на второ място в класирането, а Монако допусна втора поредна загуба за сезона и се свлече на шеста позиция.

Мачове от 12-ия кръг на френското футболно първенство:

днес:
Лориен - Тулуза
Анже - Оксер
Мец - Ница
Страсбург - Лил
Олимпик Лион - Пари Сен Жермен

от събота:
Олимпик Марсилия - Брест        3:0
Льо Авър - Нант                 1:1
Монако - Ланс                   1:4

от петък:
ФК Париж - Рен                  0:1

В класирането начело е отборът на Олимпик Марсилия и Ланс с по 25 точки, следван от Пари Сен Жермен с 24 точки пред Лил, Олимпик Лион и Монако, които имат по 20, Страсбург е с 19, Рен е с 18 и други. 

/ХБ/

