Ланс се наложи убедително над десет души от Монако в мач от френската Лига 1

Отборът на Ланс победи Монако с 4:1 при гостуването си в късния съботен мач от френската Лига 1.

Гостите от Северна Франция откриха резултата в 21-вата минута чрез Одсон Едуар. фоларин Балогън обаче изравни за монегаските малко по-късно, след като бе точен от дузпа, отсъдена за нарушение на Мамаду Сангаре. Радостта на домакините продължи твърде малко, като само няколко минути по-късно Уесли Саид отново даде аванс на Ланс.

Нещата се промениха коренно в самия край на първата част, когато голмайсторът на Монако Балогън бе изгонен от терена с директен червен картон, а в добавеното време Сангаре, който бе грешник при дузпата, вкара за 1:3.

В 60-ата минута Флориан Товен центрира от корнер, а Уесли Саид с глава заби мощно топката под гредата за втория си гол в мача - 1:4.

В добавеното време на мача Монако пропусна втората дузпа, отсъдена за тима, като Ансу Фати стреля в левия ъгъл, а вратарят Робин Рисер изби топката.

Така Ланс излезе на второ място в класирането, а Монако допусна втора поредна загуба за сезона и се свлече на шеста позиция.

Мачове от 12-ия кръг на френското футболно първенство:

днес: Лориен - Тулуза Анже - Оксер Мец - Ница Страсбург - Лил Олимпик Лион - Пари Сен Жермен от събота: Олимпик Марсилия - Брест 3:0 Льо Авър - Нант 1:1 Монако - Ланс 1:4 от петък: ФК Париж - Рен 0:1 В класирането начело е отборът на Олимпик Марсилия и Ланс с по 25 точки, следван от Пари Сен Жермен с 24 точки пред Лил, Олимпик Лион и Монако, които имат по 20, Страсбург е с 19, Рен е с 18 и други.