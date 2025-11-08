Гол в края на добавеното време донесе точка на Льо Авър срещу Нант

С гол в седмата минута на продължението на второто полувреме Льо Авър стигна до равенство 1:1 срещу Нант.

В герой за домакините се превърна централният бранител Готие Лорис, който с първия си гол за последните 11 месеца донесе точката на Льо Авър.

Преди това тимът на Нант бе открил резултата още в четвъртата минута чрез Матис Аблин.

В класирането Льо Авър е на 12-о място с 14 точки, докато Нант е две места по-надолу с 10 точки.



Мачове от 12-ия кръг на френското футболно първенство: Олимпик Марсилия - Брест 3:0 Льо Авър - Нант 1:1 по-късно днес: Монако - Ланс в неделя: Лориен - Тулуза Анже - Оксер Мец - Ница Страсбург - Лил Олимпик Лион - Пари Сен Жермен от петък: ФК Париж - Рен 0:1 В класирането начело е отборът на Олимпик Марсилия с 25 точки, следван от Пари Сен Жермен с 24 точки пред Ланс с 22, Лил, Монако и Олимпик Лион имат по 20, Страсбург е с 19, Рен е с 18 и други.