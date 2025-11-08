Подробно търсене

Гол в края на добавеното време донесе точка на Льо Авър срещу Нант

Георги Крумов
Пресфото-БТА снимка: Минко Чернев (ПК)
Льо Авър,  
08.11.2025 22:24
 (БТА)

С гол в седмата минута на продължението на второто полувреме Льо Авър стигна до равенство 1:1 срещу Нант.

В герой за домакините се превърна централният бранител Готие Лорис, който с първия си гол за последните 11 месеца донесе точката на Льо Авър.

Преди това тимът на Нант бе открил резултата още в четвъртата минута чрез Матис Аблин.

В класирането Льо Авър е на 12-о място с 14 точки, докато Нант е две места по-надолу с 10 точки.


Мачове от 12-ия кръг на френското футболно първенство:

Олимпик Марсилия - Брест        3:0
Льо Авър - Нант                 1:1

по-късно днес:
Монако - Ланс

в неделя:
Лориен - Тулуза
Анже - Оксер
Мец - Ница
Страсбург - Лил
Олимпик Лион - Пари Сен Жермен

от петък:
ФК Париж - Рен                  0:1

В класирането начело е отборът на Олимпик Марсилия с 25 точки, следван от Пари Сен Жермен с 24 точки пред Ланс с 22, Лил, Монако и Олимпик Лион имат по 20, Страсбург е с 19, Рен е с 18 и други.

/ГК/

