Страсбург погледна към върха в класирането в Лига 1 след победа над Лил

Отборът на Страсбург е вече само на три точки от върха в класирането на френското футболно първенство, след като победи с 2:0 Лил и го изпревари на четвъртото място в класирането.

"Синьо-белите" стигнаха до победата срещу "песовете" с голове на Емануел Емега. Нидерландецът бе точен в 33-тата и 62-рата минута, а дори изгонването на старши треньора на домакините Лиам Росиниър в средата на второто полувреме заради несъгласие със съдийските отсъждания не им попречи да се поздравят с ценната победа. В последните секунди на средата Калвин Вердонк от тима на Лил получи червен картон за груб фаул.

С успеха Страсбург събра 22 точки, като пред тима са само Олимпик Марсилия и Ланс с по 25 точки и Пари Сен Жермен с 24, който по-късно днес гостува на шестия в таблицата Олимпик Лион.

Мец записа трети пореден успех, след като се наложи с 2:1 над Ница и излезе от зоната на изпадащите.

Домакините бяха в ролята на изоставащи на полувремето, след като Ница поведе чрез Мохамед Али-Чо в 35-ата минута, но през втората част показаха много добра игра и стигнаха до заслужен обрат. Готие Ан изравни от дузпа в 53-тата минута, а Хабиб Диало донесе победата на Мец с гол в 84-тата минута.

В класирането Мец се изкачи до 14-ото място с 11 точки, а Ница е девета позиция със 17.

В другите два мача от 12-ия кръг за деня, завършили до момента, Анже надигра Оксер с 2:0, а Лориен и Тулуза приключиха при 1:1.

Мачове от 12-ия кръг на френското футболно първенство: Лориен - Тулуза 1:1 Анже - Оксер 2:0 Мец - Ница 2:1 Страсбург - Лил 2:0 по-късно денс: Олимпик Лион - Пари Сен Жермен от събота: Олимпик Марсилия - Брест 3:0 Льо Авър - Нант 1:1 Монако - Ланс 1:4 от петък: ФК Париж - Рен 0:1 В класирането начело е отборът на Олимпик Марсилия и Ланс с по 25 точки, следван от Пари Сен Жермен с 24 точки, Страсбург с 22 и Лил, Олимпик Лион и Монако, които имат по 20.