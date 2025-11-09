Подробно търсене

Георги Крумов
Страсбург погледна към върха в класирането в Лига 1 след победа над Лил
Страсбург излезе на четвърто място в Лига 1 с победа над Лил / снимка: Adam Ihse/TT News Agency via AP
Страсбург,  
09.11.2025 20:16
 (БТА)

Отборът на Страсбург е вече само на три точки от върха в класирането на френското футболно първенство, след като победи с 2:0 Лил и го изпревари на четвъртото място в класирането.

"Синьо-белите" стигнаха до победата срещу "песовете" с голове на Емануел Емега. Нидерландецът бе точен в 33-тата и 62-рата минута, а дори изгонването на старши треньора на домакините Лиам Росиниър в средата на второто полувреме заради несъгласие със съдийските отсъждания не им попречи да се поздравят с ценната победа. В последните секунди на средата Калвин Вердонк от тима на Лил получи червен картон за груб фаул.

С успеха Страсбург събра 22 точки, като пред тима са само Олимпик Марсилия и Ланс с по 25 точки и Пари Сен Жермен с 24, който по-късно днес гостува на шестия в таблицата Олимпик Лион.

Мец записа трети пореден успех, след като се наложи с 2:1 над Ница и излезе от зоната на изпадащите.

Домакините бяха в ролята на изоставащи на полувремето, след като Ница поведе чрез Мохамед Али-Чо в 35-ата минута, но през втората част показаха много добра игра и стигнаха до заслужен обрат. Готие Ан изравни от дузпа в 53-тата минута, а Хабиб Диало донесе победата на Мец с гол в 84-тата минута.

В класирането Мец се изкачи до 14-ото място с 11 точки, а Ница е девета позиция със 17.

В другите два мача от 12-ия кръг за деня, завършили до момента, Анже надигра Оксер с 2:0, а Лориен и Тулуза приключиха при 1:1.

 

Мачове от 12-ия кръг на френското футболно първенство:

Лориен - Тулуза                 1:1
Анже - Оксер                    2:0
Мец - Ница                      2:1
Страсбург - Лил                 2:0

по-късно денс:
Олимпик Лион - Пари Сен Жермен

от събота:
Олимпик Марсилия - Брест        3:0
Льо Авър - Нант                 1:1
Монако - Ланс                   1:4

от петък:
ФК Париж - Рен                  0:1

В класирането начело е отборът на Олимпик Марсилия и Ланс с по 25 точки, следван от Пари Сен Жермен с 24 точки, Страсбург с 22 и Лил, Олимпик Лион и Монако, които имат по 20.

/ГК/

Към 21:34 на 09.11.2025 Новините от днес

