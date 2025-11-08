Стопанската академия “Димитър А. Ценов“ в Свищов ще отбележи днес патронния си празник

Патронния си празник ще отбележи днес Стопанската академия “Димитър А. Ценов“ в Свищов, информираха от Центъра за връзки с обществеността на висшето училище.

Тържествената церемония ще започне в 10:30 часа пред паметника на Дарителя до сградата на Ректората. След това ще има шествие, което ще премине през централната част на града до гроба на Димитър Ценов, където ще има поклонение.

Стопанската академия „Димитър А. Ценов” – Свищов е официално открита на 8 ноември 1936 година с указ на цар Борис Трети, като в документа е записано: “Учредява се въ гр. Свищовъ висше търговско училище, под името “Димитъръ Апостоловъ Ценовъ”, съ цель да дава теоретически и приложни познания по отделните клонове на стопанските науки”, пише на сайта на свищовската академия. В архивите е посочено също, че “на 1 септември 1912 г. Димитър Ценов завещава на българската държава своето богатство от над 5 милиона златни лева за създаването в Свищов на Висше търговско училище по германски образец. В своето завещание Ценов определя дарението си като „скромна лепта на народния олтар“.