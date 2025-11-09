Окръжният съд в Стара Загора остави в ареста четиримата мъже, обвинени за кражба на гориво от тръбопровод

Окръжният съд в Стара Загора постанови най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража", по отношение на четиримата мъже, обвинени за кражба на дизелово гориво от тръбопровод край града.

Всеки от тях е привлечен като обвиняем за по две обвинения. Едното обвинение е за кражба в особено големи размери и представляващо особено тежък случай, а другото за участие в група, извършваща престъпления в страната, като целта на извършване на тези престъпления е придобиване на имотно благо.

По-рано през деня адвокатите на четиримата обвиняеми поискаха от съда те да бъдат освободени или да им бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. Пред медиите те посочиха, че обвинението не е прецизирано и стойността на отнетото гориво възлиза на 15 000 лева, което е далеч от обвинението за "особено големи размери", което по закон е 140 минимални работни заплати. Те изразиха позиция, че по делото до настоящия момент е представен разпит на един свидетел – полицейски служител, за който в залата защитниците са изразили съображения, че е недопустимо да бъде разпитван в това качество, защото е извършвал оперативна работа по делото.

Съдът обаче прие доводите на прокуратурата, че съществува опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление и ги остави в ареста. Работата по случая продължава, дори тя тепърва започва, коментира Нейка Тенева, прокурор по делото от Окръжната прокуратура в Стара Загора.

По време на заседанието стана известно, че четиримата обвиняеми са работници в ТЕЦ "Марица изток 2", "Мини Марица-изток" и ТЕЦ "Брикел", а един от тях е управител на фирми и има собствен бизнес. Двама от задържаните са студенти – в Тракийския университет в Стара Загора и Техническия университет в Габрово. Пред съда те отрекоха да са извършвали престъпленията, за които са обвинени.

След заседанието на съда от защитата казаха, че ще обжалват наложената мярка в определения тридневен срок пред Пловдивски апелативен съд. Следващото заседание по делото е насрочено за 18 ноември.

По-късно от пресцентъра на Окръжния съд в Стара Загора уточниха, че обвиненията са спрямо 31-годишния мъж с инициали Я.М., 35-годишния с инициали И.Й., 42-годишния с инициали Ж.Ж. и 36-годишния с инициали П.П. Според съобщението обвинението за отнемане на чужди движими вещи – дизелово гориво, около седем тона, се касае за тръбопровод на „Лукойл - България“ ЕООД.

За едното престъпление по обвиненията е предвидено наказание "лишаване от свобода" до шест години, а за другото наказанието е "лишаване от свобода" от десет до двадесет години и "конфискация" на цялото или на част от имуществото на дееца. Касае се за тежки умишлени престъпления по смисъла на закона, посочиха още от Окръжния съд в Стара Загора.