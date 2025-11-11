Певицата Йорданка Христова и генералният директор на БТА Кирил Вълчев получиха днес своите отличия „Златен век"

Певицата Йорданка Христова и генералният директор на БТА Кирил Вълчев получиха своите отличия „Златен век“. Събитието се състоя днес в Министерството на културата, след като те нямаха възможност да присъстват на официалната церемония на 30 октомври.

Йорданка Христова бе отличена за изключителен принос в развитието и популяризирането на българските култура и изкуство с награда „Златен век" - огърлие и грамота. Същото отличие получиха директорът на Регионалния исторически музей - Русе проф. Николай Ненов и актьорът Руси Чанев.

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев бе удостоен с почетен знак за значим принос в развитието и популяризирането на българските култура и изкуство „Златен век" - печат на Цар Симеон Велики - златен и грамота. Същото отличие получиха филмовият режисьор Владимир Краев, сценаристът проф. д-р Марин Дамянов, режисьорът и сценарист Пантелей Цанков, дългогодишният директор на „Държавен куклен театър" - Бургас Христина Арсенова-Андреева, журналистът и кинодраматург Зелма Алмалех, актрисата Янина Кашева, инж. Ангел Ангелов, изследователят и автор Неда Антонова и основателят на „Двора на Кирилицата" в Плиска - Карен Алексанян.

"Благодаря за почетния знак „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики – златен, който приемам като знак за значимия принос на БТА в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство, която в мотивите за наградата е определена като съвременен модел на национална медия и е подчертан трайния знак в културното пространство и дигиталното наследство на страната ни на създадения от БТА изцяло българския шрифт ЛИК, който се използва и от Министерството на културата", каза Кирил Вълчев.

Той отбеляза, че е отсъствал от церемонията в навечерието на Деня на народните будители заради посещението си в Украйна за отбелязването на Деня на бесарабските българи - 29 октомври. Той покани Йорданка Христова да изнесе концерт там. Христова каза, че има песни с фолклорни елементи в своя репертоар и с удоволствие би пяла пред българската общност.

Министър Мариан Бачев поздрави двамата носители на отличията, като подчерта символиката на деня на св. Мина, покровител на християнското семейство.

„Г-н Вълчев, който пътува по света и създава общности като семейства, получава награда именно днес. А г-жа Христова е майка на поколения българи“, каза министърът на културата.

Йорданка Христова разказа, че в последните години се е отдала на спомените си и се е отдръпнала от сцената. Тя посочи, че е пяла на 18 езика, за да достига до публиката „точно на нейния език“. Въпреки това призна, че я тревожи „унифицирането на музиката“ днес: „Хората вече дишат с една и съща музика — това много ме дразни.“

Тя разказа и любопитни истории от кариерата си - как е научила полски за седмица, как е пяла на китайски, японски, хинди и урду, и как в Египет е разбрала как се подбира силен репертоар. „Нямаше език, който да не разбирам“, каза тя.

Кирил Вълчев отбеляза, че фотоархивът на БТА надхвърля два милиона изображения и със сигурност включва кадри, които тя няма. Той съобщи, че има идея за специален брой на списание ЛИК, посветен на нея, и че след дигитализацията на архива догодина Христова ще може сама да открива всичко публикувано за нея в БТА.

Вълчев обеща да изпрати на певицата и броя на списание ЛИК, посветен на Георги Парцалев и Георги Калоянчев, с които тя е била близка приятелка.

Генералният директор на БТА отбеляза, че с помощта на Министерството на културата броят на списание ЛИК "България в ЮНЕСКО" е преведен на английски и френски, а всеки делегат на 47-а сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО в Париж е получил екземпляр. В момента се превежда и броят, посветен на Кристо и Жан-Клод — на английски, френски и немски, като ще бъде представен в Германия и Франция.

„Аз нямам думи“, каза развълнуваната Христова, получавайки отличието си. Тя подари на министъра първата и втората си книга и уточни, че до дни ще излезе и третият том.

"Нищо не е така приятно на Бога, както признателната и благодарна душа", каза Кирил Вълчев, цитирайки цар-симеоновия "Златоструй", когато получи отличието си.