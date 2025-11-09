Подробно търсене

Въздушният трафик в САЩ скоро може да бъде намален до минумум, заяви американският министър на транспорта

Илиян Цвейн
Американският министър на транспорта Шон Дъфи, Снимка: AP/Jacquelyn Martin, архив
Вашингтон,  
09.11.2025 17:41
 (БТА)

Американският министър на транспорта Шон Дъфи заяви днес, че въздушният трафик в САЩ скоро може да бъде сведен до минимум. Междувременно пътниците в страната са изправени пред трети пореден ден на съкращения на полети, наложени от правителството, след частичното спиране на работата му, предаде Ройтерс.

"Въздушният транспорт ще бъде намален до минимум, докато всички искат да пътуват, за да видят семействата си", заяви Дъфи пред "Фокс нюз", визирайки почивните дни около Деня на благодарността, който тази година се пада на 27 ноември.

"Ще имате масово прекъсване (и) много ядосани американци", добави той.

Над 1200 полета в САЩ, насрочени за днес, бяха отменени тази сутрин, по данни на уебсайта за проследяване на полети "ФлайтЪуеър" (FlightAware).

Около 1550 полета бяха отменени вчера, а още 1025 в петък. През последните 24 часа над 13 700 полета са закъснели, допълва Си Би Ес.

Федералната авиационна администрация (FAA) съобщи в събота, че заради недостиг на персонал за контрол на въздушното движение е засегната работата на 42 летищни кули и са забавени полетите от поне 12 големи летища в САЩ, включително в Атланта, Нюарк, Сан Франциско, Чикаго и Ню Йорк. Агенцията нареди на авиокомпаниите да съкратят част от планираните си полети.

Диспечерите на въздушното движение не са получили заплати заради частичното спиране на работа на американското правителство, заради което много от тях не са се явили на работните си места.

Много авиокомпании отмениха таксите си за пътници, които искат да пренасрочат пътуване или да им възстановят сумата за билета.

Анализаторите предупреждават, че проблемите ще се разпространят далеч отвъд въздушния транспорт, ако нарушенията на работата на летищата продължат до към края на месеца и броят на анулираните полети все така нараства.

По-рано Шон Дъфи заяви, че е възможно да се наложи 20-процентово съкращаване на въздушния трафик в САЩ, ако ситуацията се влоши.

На този фон частичното спиране на работата на правителството на САЩ продължава вече рекордните 40 дни. Членовете на Сената проведоха заседание през уикенда с надеждата да намерят решение на ситуацията, която остави федералните служители без заплащане, но признаците за напредък са малко, отбелязва Асошиейтед прес.

Републиканците се надяват да се гласуват законопроекти, които биха възобновили работата на правителството през януари, като същевременно се одобри целогодишното финансиране за някои дейности на правителството. За да се случи това обаче е необходима подкрепата от демократите.

"Само шепа гласове ни делят" от приемането на законодателство за подновяването на работата на правителството, заяви вчера лидерът на мнозинството в Сената Джон Тун.

/ИЦ/

