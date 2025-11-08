Подробно търсене

Съкращения на полети засягат въздушното движение в САЩ за втори пореден ден заради спирането на работата на американското правителство

Илиян Цвейн
Съкращения на полети засягат въздушното движение в САЩ за втори пореден ден заради спирането на работата на американското правителство
Съкращения на полети засягат въздушното движение в САЩ за втори пореден ден заради спирането на работата на американското правителство
Пътници на контролно-пропускателен пункт на международното летище в Чикаго, петък, 7 ноември 2025 г. Снимка: AP/Nam Y. Huh
Вашингтон,  
08.11.2025 13:55
 (БТА)

Отмяна на полети затруднява въздушното движение в САЩ за втори пореден ден, като се очаква спирането на работата на американското правителство да доведе до анулирането на нови полети през идните дни, информира Ройтерс.

Американската Федерална агенция по гражданска авиация (FAA) нареди на авиокомпаниите да съкратят 4 процента от полетите си днес на 40 големи летища в САЩ, тъй като диспечерите на въздушното движение не са получили заплатите си заради спирането на работа на правителството.

Съкращенията ще засегнат до 6 процента от полетите във вторник, 11 ноември, а до петък, 14 ноември, ще обхванат 10 процента от планираните въздушни пътувания.

Редуцирането на полетите, което започна в петък сутринта, включва около 700 полета на четирите най-големи американски превозвача - "Американ еърлайнс" (American Airlines), "Делта Еърлайнс" (Delta Air Lines), "Саутуест еърлайнс" (Southwest Airlines) и "Юнайтед еърлайнс" (United Airlines).

Очаква се днес авиокомпаниите да отменят по-малко полети, отколкото вчера, поради по-ниския общ брой. "Юнайтед еърлайнс" ще отмени 168 полета, насрочени за днес, спрямо 184 вчера, а "Саутуест еърлайнс" планира да отмени почти 100 полета в сравнение със 120 във вчерашния ден.

Спирането на работа на правителството на САЩ, което продължава вече рекордните 39 дни, остави без възнаграждения 13 000 авиационни диспечери и 50 000 служители по сигурността, което доведе до увеличаване на отсъствията им.

Междувременно администрацията на президента Доналд Тръмп засили натиска върху демократите в Конгреса да се съгласят с плана на републиканците за финансиране на федералното правителство, което би позволило възобновяването на работата му.

От Демократическата партия твърдят, че републиканците са виновни за спирането, защото отказват да преговарят за удължаване на субсидиите за здравно осигуряване.

Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви, че е възможно да се наложи 20-процентово съкращаване на въздушния трафик в САЩ, ако ситуацията се влоши и все повече летищни служители не се явяват на работа.

Освен отменени полети, Федералната агенция по гражданска авиация вчера нареди забавяния на обслужването на стотици полети на 10 летища, включително в Атланта, Сан Франциско, Хюстън, Финикс, Вашингтон и Нюарк. Това доведе до закъснения при над 5600 полета.

/ИЦ/

Свързани новини

07.11.2025 18:08

Авиокомпаниите в САЩ са отменили над 700 полета след нареждане на Федералната авиационна администрация

Американските авиокомпании са започнали днес да отменят стотици полети, часове след като Федералната агенция по гражданска авиация (FAA) на САЩ нареди намаляването им на фона на продължаващото спиране на работа на правителството, предаде
03.11.2025 22:31

Над 3 милиона пътници в САЩ са били засегнати от нарушен въздушeн трафик след спирането на работата на правителството, казаха авиопревозвачи

Над 3,2 милиона американски пътници са засегнати от закъснения и отменени полети в резултат на проблеми с персонала на ръководството на въздушното движение след спирането на работата на правителството на САЩ на 1 октомври, предаде Ройтерс,
03.11.2025 20:25

САЩ може да затворят въздушното си пространство, ако спирането на работа на правителството застраши безопасността

Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви днес, че администрацията на президента Доналд Тръмп ще затвори авиационната система на страната, ако сметне, че продължаващото спиране на работа на правителството поставя под риск пътуванията, предаде

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:50 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация