Над 3 милиона пътници в САЩ са били засегнати от нарушен въздушeн трафик след спирането на работата на правителството, казаха авиопревозвачи

Валерия Динкова
Самолети преминават край контролната кула на международното летище в Нашвил преди излитане, 31 октомври 2025 г. Снимка: AP Photo/George Walker IV
Вашингтон,  
03.11.2025 22:31
 (БТА)

Над 3,2 милиона американски пътници са засегнати от закъснения и отменени полети в резултат на проблеми с персонала на ръководството на въздушното движение след спирането на работата на правителството на САЩ на 1 октомври, предаде Ройтерс, позовавайки се на авиационна браншова организация.

"Авиокомпании за Америка", която включва "Американ Еърлайнс", "Юнайтед Еърлайнс", "Саутуест Еърлайнс", "Делта Еър Лайнс", "Джетблу Еъруейс" и други големи превозвачи, заяви, че 16% от закъсненията през октомври са били причинени от проблеми с персонала в сравнение с 5% преди спирането на работата на правителството.

Над 300 000 пътници бяха засегнати само в петък – най-лошия ден от спирането на работата на правителството, добави организация.

Към 22:44 на 03.11.2025 Новините от днес

