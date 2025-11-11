Подробно търсене

Американските авиокомпании са отменили 1200 полета днес заради продължаващата бюджетна блокада

Бойчо Попов
Снимка: AP/Ross D. Franklin, архив
Вашингтон,  
11.11.2025 19:30
 (БТА)

Американските авиокомпании са отменили близо 1200 полета днес, което е петият пореден ден, в който броят на анулираните курсове надхвърля 1000, откакто правителството наложи задължително намаляване на полетите поради проблеми с персонала за контрол на въздушното движение, предава Ройтерс.

Миналата седмица Федералната авиационна администрация (FAA) нареди на авиопревозвачите да намалят с 4 на сто дневните си полети, считано от 7 ноември, на 40 големи летища в страната. Днес ограничението е достигнало 6 на сто, а според плановете трябва да се увеличи до 8 на сто в четвъртък и 10 на сто в петък, 14 ноември.

Авиокомпаниите и администрацията продължават да обсъждат кога и как ще бъдат постепенно облекчени или премахнати ограниченията, докато рекордното 42-дневно спиране на работата на правителството навлиза в заключителната си фаза. Според източници на Ройтерс се разглеждат няколко сценария за плавно възстановяване на полетния капацитет.

В понеделник вечерта Сенатът на САЩ гласува в подкрепа на законопроект за временно финансиране на правителството до 30 януари, който Камарата на представителите предстои да разгледа в сряда.

От 1 октомври, когато започна блокирането на правителството, липсата на въздушни диспечери е довела до десетки хиляди отменени и закъснели полети. Само през изминалия уикенд 1,2 милиона пътници са били засегнати от анулирания или закъснели курсове.

Според данни на сайта за проследяване на полети „ФлайтАуеър“ (FlightAware) днес авиокомпаниите са забавили още 1300 полета, след като в понеделник са отменили 2900 и забавили 9600.

Представители на сектора посочват, че недостигът на персонал за контрол на въздушното движение се е подобрил драстично във вторник, като за деня е бил докладван само един проблем с окомплектоването на дежурствата.

В понеделник президентът Доналд Тръмп предупреди, че властите ще удържат заплатите на всички контрольори, които не се върнат на работа, и ще уволнят служителите, които системно отсъстват.

Спирането на дейността на правителството, най-дългото в историята на САЩ, принуди 13 000 въздушни контрольори и 50 000 служители на Администрацията за транспортна сигурност (TSA) да работят без заплащане. Федералната авиационна администрация отчита недостиг от около 3500 диспечери спрямо необходимите нива на персонал, като много от тях вече работят задължителни извънредни часове и шестдневна седмица.

/БП/

