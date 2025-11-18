Подробно търсене

Френски съд издаде тежки присъди срещу мрежа от трафиканти заради корабокрушение в Ламанша

Алексей Маргоевски
Мигранти се опитват да се качат на лодка на път за Великобритания в Гравелин, Северна Франция, 19 септември 2025 г. Снимка: AP/Jean-Francois Badias
Париж,  
18.11.2025 21:50
 (БТА)

Осем мъже, признати за "трафиканти на хора", бяха осъдени днес на тежки присъди затвор от съд в Париж за опит да прекарат нелегално мигранти във Великобритания през Ламанша през 2023 г., завършил трагично с корабокрушение и седем загинали, предаде Франс прес.

Вече задържани от повече от година и половина, тези осем афганистанци и иракски кюрди на възраст между 23 и 45 години получиха от три до 15 години затвор в зависимост от ролята си в тази мрежа от трафиканти на хора, основно за непредумишлено убийство и подпомагане на незаконно влизане и пребиваване, действайки като организирана престъпна група.

След тази трагедия, която отне живота на седем афганистански бежанци, председателят на съда оправда деветия обвиняем, судански гражданин от региона Дарфур, като призна, че този оцелял от корабокрушението е жертва, въпреки че се явява в същата съдебна зала като трафикантите, защото е заподозрян, че е управлявал надуваемата лодка.

Прокуратурата поиска наказания с възпиращ ефект за трафикантите, които по думите ѝ "са били заслепени от желанието си за обогатяване".

Случаят е една от от най-тежките трагедии в Ламанша от 2018 г. насам, когато се увеличиха прекарванията с "малки лодки" на мигранти от Франция във Великобритания, посочва АФП. 

/ЛМ/

