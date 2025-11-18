Агенция eDesign Interactive спечели специалната награда в тазгодишния конкурс “Сайт на годината“

Агенция “иДизайн Интерактив“ (eDesign Interactive) стана носителят на специалната награда в тазгодишния конкурс “Сайт на годината“, организиран от "Фондация за активно развитие на уеб". Победителите бяха оповестени и наградени на специална церемония, която се състоя тази вечер в клуб “Сити Стейдж”.

Следват останалите отличени в категориите, като в някои има по двама победители – на публиката и на журито.

В категорията “Корпоративен сайт“ публиката определи за победител ПОК “Доверие“, а журито – “иДизайн Интерактив“ (eDesign Interactive) за сайта на “Белла Бейкъри“ (Bella Bakery).

За “Фирмен сайт“ публиката отличи “Спредит Криейтив Ейджънси“ (Spreadit Creative Agency), а журито - “Фундаметал Студио“ за “Айрън Кълчър Джим“ (Iron Culture Gym).

За “Медиен сайт“ наградата на публиката беше връчена на БНТ 1, като сайтът е разработен от “Уеб Секюрити“, а журито избра “Студио Х Дигитал“ за сайта btvplus.bg.

В категорията “НПО и каузи“ публиката посочи за победител “Фемена с фокус върху женското здраве”, с разработчик от доброволци, а журито избра “ИФЕ-СТАР“ на “иДизайн Интерактив“ (eDesign Interactive).

В категорията ”Сайт на събитие“ публиката постави начело “Шейпшифт 2025“ от “Некст ДиСи“ (Next DC). Тук журито отличи “брандъ“ (brandъ) за разработката им за “ДЕВ.БГ“ (DEV.BG).

В категорията “Личен блог“ Борислав Дончев и разработената от ”Вектори бг” (Vectory bg) негова страница заеха първото място. Журито определи като победител сайта Петкотанчев.арт (Petkotanchev.art) на “ай-Криейтив Студио“ (i-Creative Studio).

В категорията “Институционален сайт“ публиката избра сайта на Училище “Мейпъл Беър“ (Maple Bear) - София на “Пиксадоро“ (Pixadoro), а журито отличи разработения от “иДизайн Интерактив“ (eDesign Interactive) сайт на “ЗетНетЮЕс“ (ZNetUS).

Победители в категорията “Малък електронен магазин“ станаха “Карти срещу българщината“ от “Крафтбери“ (публика) и “ФонтФабрик“ (FontFabric) на “Камплайт/Уебиз“ (Camplight/Webiz) – жури.

Връчена беше и награда, отличаваща присъствието в технологичния свят. Категорията “Уимен ин Тек“ (Women in Tech) спечели Елена Уитбърг от “Фемена с фокус върху женското здраве“.

Церемонията продължи с връчване на награди за “Онлайн услуги“. Тук публиката избра за победител Учебен център “Аула“, чийто сайт е вътрешно разработен, а журито – “Криейтив Корнър Студио“ (Creative Corner Studio) за “Тийм ГПТ“ (Team GPT).

В “Продуктов сайт“ и двете награди получиха “Омая яхтс“ (Omaya Yachts) и “брандъ“ (brandъ).

В конкурса беше връчена и друга специална награда - “Добрата дума“. Признанието беше за ученика Мартин Атанасов, който е създател на “Черна писта“ - сайт, базиран на “Уърд Прес“ (Word Press).

Последва оповестяване на победителите в категорията “Голям електронен магазин“. Тук публиката избра разработчика “Пиксадоро“ (Pixadoro) за магазина за продажба на естествена храна за кучета “Дивус“ (Divus). Победител на журито стана онлайн магазинът на “Айко Хикс Хикс Хикс Ел“ (Aiko XXXL) от “Стеник Груп“.

Конкурсът “Сайт на годината“ награди и победители в други четири специални категории, в които гласува само публиката. В първата – “Създатели на специално съдържание“, победители станаха от “София Експатс“ (Sofia Expats).

Във втората “Онлайн игра“ – “Белот.бг“ (Belot.bg).

Отличие в третата категория “Подкаст“ получи “Джипис Куинс Подкаст“ (Gypsy Queens Podcast).

И накрая, в категория “Мобилно приложение“ – “и Койнс Уолет бай Еконт“ (e Coins Wallet by Econt).

Представителите на журито на конкурса изтъкнаха многократно, че с всяка година конкуренцията става все по-ожесточена, а изборът - по-сложен.