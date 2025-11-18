Румънският президент Никушор Дан се срещна с изпълнителния директор на Международната енергийна агенция

Присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е условие за участието на страната в Международната енергийна агенция (МЕА), тъй като само членове на ОИСР могат да бъдат част от МЕА, заяви днес румънският президент Никушор Дан след среща с изпълнителния директор на Международната енергийна агенция Фатих Бирол в Букурещ, предаде Аджерпрес.

По думите на държавния глава ръководителят на МЕА му е предал официално, че очаква присъединяването на Румъния възможно най-скоро към тази престижна организация успоредно с присъединяването на страната към ОИСР.

"Организацията събира най-добрите специалисти по енергетика в целия свят и Румъния може да се възползва от експертния им опит. Разговаряхме с г-н Бирол за енергийната сигурност в един все по-опасен свят и за европейската икономическа конкурентоспособност в глобалния контекст и необходимите инвестиции, така че енергията да стига до нашите граждани и компании на по-ниски от днешните цени", написа във Фейсбук Никушор Дан.

Президентът оцени, че Европа и Румъния могат да осъществят тези цели в средносрочен план, но са необходими много обществени и частни инвестиции, политическа решимост и европейска координация.

"Бих искал във възможно най-кратък срок след присъединяването към ОИСР Румъния да седи и на масата, на която се обсъждат европейските и световни енергийни политики. Само така можем да бъдем лидер в енергетиката в нашия регион", посочи още Никушор Дан.

Румъния се надява да се присъедини към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие през 2026 г.