Дванадесет отбора от зона Европа се класираха за световното първенство, други дванадесет ще преминат през плейофи за място на Мондиала

site.btaДванадесет отбора от зона Европа се класираха за световното първенство, други дванадесет ще преминат през плейофи за място на Мондиала
Дванадесет отбора вече си осигуриха участие на световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада от зона Европа.
Това са победителите от 12-те квалификационни групи, като тези тимове вече спокойно могат да очакват жребия за Мондиала, който ще бъде изтеглен на 5 декември в столицата на САЩ - Вашингтон.
Представителите на Европа ще бъдат тимовете на Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерландия, Австрия, Норвегия, Белгия, Англия и Хърватия.
"Стария континент" обаче ще има и още четири представителя на по терените в Северна Америка идното лято. Те ще бъдат определени след изиграването на плейофи през месец март. Жребият за тях ще бъде изтеглен в четвъртък от 14:00 часа българско време, като тимовете са разпределени в четири урни - от първа до трета урна подреждането е спрямо ранглистата на ФИФА, а в четвърта урна попадат отборите, които участват заради класирането си в Лигата на нациите.
Полуфиналните плейофи ще противопоставят тимовете от първа урна на тези от четвърта, както и тези от втора урна на тези от трета. В полуфиналите домакини ще бъдат отборите от първа и втора урна, но домакин на финала може да бъде всеки един от участниците.
В първа урна при жребия ще бъдат Италия, Дания, Турция и Украйна.
Във втора урна са Полша, Уелс, Чехия и Словакия.
В трета урна място намериха Ирландия, Албания, Босна и Херцеговина и Косово.
В четвърта урна, в която са отборите от Лигата на нациите, са Швеция, Румъния, Република Северна Македония и Северна Ирландия.
/ГК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина