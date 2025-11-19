Халфът Илия Груев: „Победата днес е много важна за нас като отбор, а и за бъдещето“

Полузащитникът на Лийдс Юнайтед Илия Груев е един от лидерите на българския национален отбор по футбол, а обикновено носи и капитанската лента, когато Кирил Десподов не е на терена. Днес той имаше фундаментална роля за първото попадение при успеха с 2:1 над Грузия, когато изведе Здравко Димитров сам на лявото крило и оттам последва центрирането за Георги Русев.

„Да, нормално е отборът и играта да се подобряват. Най-после някакъв позитивен резултат, позитивна емоция. И феновете, които бяха днес на мача, всичко беше много, много хубаво за нас. Публиката даде енергия, а ние трябва да продължаваме да играем така и да имаме резултати. Мисля, че с Турция имаше едно добро второ полувреме. Днес като отбор се раздадохме, всеки искаше да победим в този мач. Но и класата на отбора днес сякаш беше друга. А и когато играеш в къщи, те мотивира“, започна Груев.

„Задачата беше да сме компактни, а имахме ситуации за контраатаки и от тях се възползвахме. Вкарахме си двата гола, а когато имаш такъв аванс, за противника е трудно да ти вкарам. Хубаво е днес да спечелим и то срещу добър противник. Преди мача разбрах, че повече от година не сме печелили. Така че е много важно за нас и за бъдещето“, обясни Груев.

Защо се е стигнало до такъв дълъг период без победа? Груев смята, че причината не е една: Трудно е да кажа кое точно е надделяло. Имахме много различни футболисти, нямахме самочувствие. Имаше и някои тежки периоди. Така че е трудно да дадеш една причина защо е така. А и бяхме в много тежка група, това всички го знаехме. И сега поне взехме мача с Грузия у дома. Грузинците бяха на осминафинал на миналото Европейско първенство, а сега в групата завършват с три точки като нас, нали така?“.

„Но ние се стремим за повече. Не ни е целта да сме трети в която и да е група, а целта е да взимаш максимално много точки срещу противниците, срещу които можеш да направиш нещо“, обясни Груев. „Треньорът след мача беше много щастлив и ни благодари. Беше много емоционален, нормално – за него това е първа победа“.