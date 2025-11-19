"Всички дадохме максимума за победата, аз в 60-ата минута вече не можех да ходя от умора", призна крилото Здравко Димитров

След като Георги Русев вкара първия гол, то другият флангови нападател на България Здравко Димитров изработи и двете попадения при успеха с 2:1 над Грузия в последната квалификация в група „Е“ по пътя към Мондиал 2026.

България няма да се класира, тъй като е 4-а в групата, но пък успехът сложи край на чакане от 368 дни или 10 мача без успех.

„Първо благодаря на всички за поздравленията. Много е хубаво чувството, когато победиш и то пред наша публика. И то такъв – смея да кажа, сериозен съперник. Всички дадохме максимума от себе си, всеки тича до край. Аз например в 60-ата минута не можех да ходя вече, защото дадох всичко от себе си и треньорът реши да ме смени. Но това е пътят. Да се разчита на млади момчета, на хора, които милеят и обичат България. Такива хора трябва да идват в националния отбор и да дават максимума от силите си, защото това е пътят. И смятам, че лека-полека нещата ще се получават все по-добре“, коментира собственото си представяне футболистът на турския Бодрум ФК.

Димитров, както и Георги Русев, са родени през 1998-а година, имат общо минало и в Септември (Сф), и в юношеските национални отбори, така че си знаят навиците на терена много добре. Към двамата в предни позиции е добавен и капитанът Кирил Десподов, така че атаката вече втори мач е в един и същи състав.

„Срещу Турция Георги Русев уцели греда, после вратарят му хвана една опасна топка. Мисля, че имаме химия от едно време. А и ние сме си много близки като цяло и съм доволен, когато се получават нещата. Няма значение кой вкарва. Важното е всички да се раздават и да побеждаваме“, обясни Димитров.