Моноспектакълът "Кученцето се засмя" на SPAM Studios-София е част от програмата на фестивала „Млад отворен театър“ в Скопие

Моноспектакълът "Кученцето се засмя" по романа на Джон Фанти "Питай прахта” на актьора Севар Иванов, сценична версия и режисура - Ана Батева, е част от програмата на 50-то издание на фестивала „Млад отворен театър“ (МОТ), който започва днес и ще продължи до 25 ноември.

Мотото на фестивала тази година е „Нашите по света“, като идеята е да бъдат представени театрални представления от региона и света с участието на творци от Северна Македония.

„Още от самото начало "Млад отворен театър" насърчава местните автори да изследват пространството за работа извън сцените на страната, вдъхвайки им смелостта да предприемат сериозни стъпки с визията, която фестивалът има, като отворено пространство за нови идеи, за млад и алтернативен театър, като място, където се сблъскват традиция и авангард, класически сценични езици и нова театрална естетика. Чрез тази отвореност към експеримент, иновации и международен обмен, фестивалът допринесе за създаването на едно от най-жизнените културни ядра в страната”, заяви преди началото на фестивала програмният му директор Русе Арсов.

Фестивалът ще бъде открит с пиесата „Тенекиеният барабан“, режисирана и адаптирана от Васил Христов, която е поставена на сцената на Югославския драматичния театър в Белград. В него ще бъдат представени и постановки на театри от Нови Пазар, Ниш, Нови Сад в Сърбия, както и от Феризово и Прищина в Косово.

В съпътстващата програма публиката ще може да види имeрсивното представление на Нина Николич и Борян Стойков, озаглавено „Ехо от дълбините“, и на концерти на музикалните ансамбли „Звада“ и „Това не е“ от Косово в рамките на музикалния блок на програмата MOT, както и изложба на Константин Трпеноски.

Постановката „Кученцето се засмя” на SPAM Studios в София, която ще бъде представена на 22 ноември, има награди от театралния фестивал в Улан Батор, Монголия и Международния театрален фестивал "Албамоно" в Корча, Албания.