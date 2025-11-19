„Една победа не означава нищо, трябва да сме здраво стъпили на земята“, предупреждава авторът на първия гол за България Георги Русев

Крилото Георги Русев вкара първото попадение за България при днешния успех с 2:1 над Грузия, като той имаше силни минути и в Бурса в събота. Там обаче удари страничната греда, а и вратарят на Турция Угурджан Чакър извади друг негов шут.

„Този гол е нещо много специално за мен. Не ми е първия гол, втори ми е за България. Но се надявам да имам още много и все да са красиви като този, защото атаката беше красива като цяло, и отиграването на Здравко Димитров (който центрира), и моето и се радвам, че успях да отбележа и да помогна за успеха днес“, започна роденият в Стара Загора флангови нападател.

„По принцип трябва да сме здраво стъпили на земята, защото този мач не означава нищо, а просто е една победа и всеки един отбор може да направи една победа. Но постоянството и добрата игра ще носят повече победи занапред. Но винаги е приятно, когато излезеш от една негативна серия, както беше тази“, обасни Русев какво е и генералното влияние на днешния резултат върху отбора.

Но Грузия доминираше през цялото второ полувреме, отправи общо 17 удара към вратата на Димитър Митов срещу само четири български. Дали не е било прекалено рисково такова поведение, което би могло да коства и успеха.

„Вижте, отдавна не сме водили с 2:0, особено на силен отбор като Грузия. И решихме през второто полувреме да приемем играта, с една идея за стъпка назад. Нормално, за да запазим резултата. 2:0 все пак е добра преднина. Накрая можеше и да съжаляваме, но за наша радост пуснахме само един гол и успяхме да победим“.

Следващите мачове на България ще бъдат във втората половина на март 2026-а година, когато тимът ще вземе участие във второто издание на турнира „Серии на ФИФА“. Почти пет месеца до тогава дали са достатъчно, но какво трябва да се подобри за този период, за да бъде България по-силна.

„То ако е само едно нещо, щеше да е прекалено лесно и футболът щеше да се оправи моментално. Много неща са и то във всеки един аспект трябва да се подобряваме, защото виждате как другите отбори се развиват, влагат собствени кадри по отборите си и особено млади. Успяват да продават в чужбина, във водещите първенства. Виждате, Грузия имат футболисти в ПСЖ, имат и в Примера дивисион, в Лига 1, навсякъде, в Спортинг (Лисабон). Когато ние успеем да достигнем това ниво, тогава може да се борим с най-големите“, завърши футболистът на ЦСКА 1948.