Сенатът на САЩ също одобри законопроекта за публикуване на всички документи, свързани с Джефри Епстийн, предаде Франс прес.

Сега остава законът да бъде подписан от президента Доналд Тръмп, за да влезе в сила. Тръмп бе против публикуването на документите, имащи отношение към случая с осъдения за сексуални престъпления вече покоен финансист, но впоследствие промени позицията си на фона на обществения натиск.

Броени часове след като Камарата на представителите даде своята подкрепа само с един глас "против", горната камара на Конгреса също вчера одобри законопроекта с единодушие. Сенатът използва специална процедура, за да бъде гласуван текстът без дебати или промени.