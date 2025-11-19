Подробно търсене

Николай Станоев
Сенатът на САЩ също одобри законопроекта за публикуване на всички документи, свързани с Джефри Епстийн
Арт инсталация, която изобразява президента на САЩ Доналд Тръмп и покойния финансист Джефри Епстийн хванати за ръце, е изложена пред Капитолия по време на протест, 2 октомври 2025 г. Снимка: АП/Manuel Balce Ceneta
Вашингтон,  
19.11.2025 01:50
 (БТА)

Сенатът на САЩ също одобри законопроекта за публикуване на всички документи, свързани с Джефри Епстийн, предаде Франс прес.

Сега остава законът да бъде подписан от президента Доналд Тръмп, за да влезе в сила. Тръмп бе против публикуването на документите, имащи отношение към случая с осъдения за сексуални престъпления вече покоен финансист, но впоследствие промени позицията си на фона на обществения натиск.

Броени часове след като Камарата на представителите даде своята подкрепа само с един глас "против", горната камара на Конгреса също вчера одобри законопроекта с единодушие. Сенатът използва специална процедура, за да бъде гласуван текстът без дебати или промени. 

/НС/

Свързани новини

18.11.2025 08:02

Бившият американски финансов министър Лари Съмърс се оттегля от публичност заради критики за връзките му с Епстийн

Бившият американски финансов министър Лари Съмърс обяви, че се оттегля от публичните си ангажименти, след като бе критикуван за кореспонденцията си със сексуалния престъпник Джефри Епстийн, пише „Уолстрийт Джърнъл“. „Дълбоко се срамувам от
17.11.2025 11:38

Как скандалът около досиетата "Епстийн" се превърна в ожесточена политическа битка между двете основни американски партии

Скандалът около документите на покойния Джефри Епстийн, който се самоуби в ареста, след като бе арестуван по обвинения в сексуални престъпления, отново нажежи междупартийната полемика в САЩ, пише в. "Вашингтон Пост". Скандалът около обвинения в сексуални престъпления финансист, който някога беше смятан за неприятна бележка под линия в историята на американските елити и проблем на криминалното правосъдие, сега е в центъра на ожесточена политическа битка в американския Конгрес. В основата ѝ стои въпросът дали да бъдат публикувани всички документи, свързани с Епстийн, които се съхраняват в министерството на правосъдието и какво би означавало това за отчетността, властта и политическото оцеляване на някои значими политически фигури, посочва изданието.
16.11.2025 18:27

Марджъри Тейлър Грийн обвини Тръмп, че е изложил живота ѝ на опасност заради отправените от него критики срещу нея

Марджъри Тейлър Грийн, която е член на Камарата на представителите в САЩ от Републиканската партия и лице на радикалната десница, обвини президента Доналд Тръмп, че е изложил живота ѝ на опасност, като заяви, че неговите критики в интернет са предизвикали вълна от заплахи срещу нея, предаде Ройтерс.
15.11.2025 07:43

Тръмп заяви, че оттегля подкрепата си от емблематичната си съюзничка Марджъри Тейлър Грийн

Американският президент Доналд Тръмп публично развали отношенията си с емблематичната си съюзничка и лице на радикалната десница Марджъри Тейлър Грийн в момент, когато неговото движение МАГА (MAGA - Make America Great Again, "Да направим Америка отново велика") преживява сътресения, предаде Франс прес.
14.11.2025 18:51

Тръмп иска от Министерството на правосъдието да разследва връзките на Епстийн с Бил Клинтън и други демократи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е поискал от Министерството на правосъдието да разследва предполагаемите връзки на Джефри Епстийн с "Джей Пи Морган" и няколко видни фигури от Демократическата партия, включително бившия президент Бил

Към 05:57 на 19.11.2025 Новините от днес

