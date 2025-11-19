Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
За днес е насрочено първото заседание по делото за пожара в дискотека "Пулс" в Скопие
БТА, Скопие (15 ноември 2025) „Марш на ангелите“ за първи път се провежда в Скопие. Маршът е организиран от родителите, които загубиха децата си в пожара в дискотеката "Пулс" в Кочани на 16 март 2025 г. Снимка: Владислав Тентов, БТА (БТ)
Скопие,  
19.11.2025 05:19
 (БТА)

За днес е насрочено първото заседание по делото за пожара в дискотека „Пулс“ в Кочани, Република Северна Македония, на 16 март, който отне 63 млади живота, а пострадалите от него са над 200. 

Сред подсъдимите 34 физически и три юридически лица са собствениците и управители на дискотека „Пулс“, както и собственикът на сградата, в която се е намирала дискотеката, лица от фирмата, включително проектантът, надзорни инженери и лица, подписали разрешения за ползване.

На подсъдимата скамейка ще застанат и трима бивши кметове на Кочани, които в различно време са подписвали документи, свързани с узаконяването и охраната на сградата.

В производството са включени и двама бивши министри на икономиката, както и бивш държавен секретар в Министерството на икономиката, поради подозрение, че са допринесли за нередностите при издаването на разрешения за работа на дискотеката.

Сред подсъдимите са директори и инспектори от няколко държавни институции от секторите за безопасност на труда, технически инспекции и пожарна безопасност.

Обвиненията към тях са за тежки престъпления срещу обществената безопасност, злоупотреба със служебно положение и фалшифициране на официални документи, което според прокуратурата е позволило незаконната дейност на дискотеката без подходящи противопожарни системи и разрешителни.

Делото е сложно, защото на подсъдимата скамейка ще има 34 физически лица и представители на три юридически лица, с 33-ма адвокати - защитници на подсъдимите, но и пълномощници на пострадалите, и поне 15 прокурори. 

Допълнително, на заседанието се очаква съдът да реши дали да обедини делото с внесения по-късно обвинителен акт срещу собственика на охранителната агенция „Рубикон“, осигурявала охраната на дискотеката „Пулс“. 

На брифинг преди седмица от съда обявиха, че ще бъдат предприети засилени мерки за сигурност, включително присъствие на медицински екип, съдебният състав няма да може да бъде сниман, а заседанията ще са по две седмично. 

/ВН/

