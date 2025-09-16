В Северна Македония отбелязаха шест месеца от пожара в дискотеката в Кочани, при който загинаха 62 младежи

На три места в Република Северна Македония - в Кочани, Щип и Скопие, се проведоха възпоменателни шествия в памет на загиналите преди шест месеца при пожара в дискотека „Пулс“ в Кочани 62 младежи.

Шествието през Парка на революцията, Основния съд, полицията и Служба за публични приходи в Кочани беше организирано от Сдружение „16 март 2025 г. - Кочани“.

„Този поход е символ на нашата обща болка, но и на нашето силно послание - никога повече такава трагедия! Стига манипулации и корупция, които отнемат невинни животи!”, гласеше призивът на родителите на загиналите в пожара млади хора, част от които и от Щип, информират медиите в страната.

В градския Парк на революцията в Кочани и на градския площад „Свобода“ в Щип, включилите се в шествието запалиха свещи за загиналите 62 младежи.

Мълчаливо, със запалени фенерчета на телефоните, пресъздавайки звездно небе и като акт на възпоменание на загубените млади животи, стотици граждани се събраха на централния площад "Македония" в Скопие. Присъстващите можеше да запишат своите мисли, послания съчувствията и подкрепата си за семействата на загиналите и пострадалите при трагичния инцидент в Кочани.

„Всички, които са участвали в работата на дискотека „Пулс“, трябва да понесат отговорност. Тук сме, за да напомним, че гражданите не прощават това. Днес това мълчание ще бъде изпълнено с тъга и гняв, от утре вече няма да мълчим. Докога ще чакаме този случай да има разрешение? Това е най-голямата трагедия, която някога се е случвала, при която много мои връстници загубиха живота си“, каза пред медиите Анастасия Павловска от инициативата „Кой е следващият“, която организира събирането.

Шест месеца след трагедията в дискотека „Пулс“ в Кочани делото с обвинения за тежки престъпления срещу обществената сигурност срещу 34 физически и три юридически лица все още не е започнало. На 5 септември беше внесен обвинителен акт и срещу собственика на охранителната фирма „Рубикон Секюрити Солюшън“, който е обвинен в това, че е позволил използване на пиротехника в закритото помещение, в следствие на което е пламнал и пожара, допускане на непълнолетни лица след полунощ и липса на план за сигурност.

Трагедията, при която загинаха 62 млади хора, стана в нощта на 16 срещу 17 март 2025 г., когато в нощния клуб избухна пожар. Според прокуратурата причината за пожара е пиротехниката, която е използвана по време на концерта на популярната в страната група "ДНК", която е подпалила леснозапалим материал на тавана. Само за няколко минути целият клуб е обхванат от пламъци, а младите хора не са можели да избягат през входната врата.

Пожарът разкри системни недостатъци в работата на дискотеката, тя не е разполагала с достатъчно изходи, работела е без валиден лиценз и не е била адекватно проверявана от инспекторите. Прокуратурата започна две разследвания, едното все още чака дело в Наказателния съд в Скопие, а второто се отнася до работата на полицейските служители в злополучната нощ, но по него все още няма внесено обвинение.