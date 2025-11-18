Граждански организации обсъдиха идеи за подобряване на пътната обстановка в София и свикването на работна среща с различни институции

Граждански организации обсъдиха идеи за подобряване на пътната обстановка в София и свикване на работна среща с различни институции по въпроса. Това се случи на дискусия в столичния клуб "Перото", организирана от Сдружение ,,РЕД".

Председателят на сдружението Андрей Димитров заяви, че ще организират написването на писмо, което да изпратят към столичната администрация и Комисията по транспорт и съобщения, с което да поканят институциите да участват в работната среща. Според Димитров може да се разбере дали едни институции са отговорни, когато поискат диалог с обществото. Красимир Арсов от Сдружение ,,Ангели на пътя" допълни, че може да бъдат поканени на срещата и кметове. Да направим среща, на която да кажат какво са свършили за две години, а ние да им кажем какво мислим и виждаме, че трябва да се подобри, каза той. Да им дадем шанс в следващите две години, в които имат мандат, наистина да направят нещо. В София са маркирани около 10% от пешеходните пътеки, каза Арсов.

Има много места от пътната инфраструктура в София, които не са маркирани или добре осветени, много от които пешеходни пътеки, каза Николай Попов от Фондация ,,Сияна Попова". Той предложи заинтересованите граждани да се организират в няколко района и заедно с него да опишат неизправностите по маркировката, нейните координати и състояние. Второто му предложение беше да се въведат зони с ограничение на скоростта - до 30 км/ч., каквито има в Хелзинки. Общините имат право да поставят камери и приходите от глобите да отиват към тях, посочи Попов като трета идея. Глобите са единствения цивилизован начин, заяви той. Попов обяви желание да купи скоростна камера и да я дари на Столична община, за да бъде поставена на бул. ,,Александър Пушкин“, където, според него, се кара често с превишена скорост.

Той обяви, че на 29 и 30 ноември организира обучение за всички желаещи, в което ще обясни за най-честите пропуски, с които шофьорите завършват курсовете за правоспособност.

Можем да приложим обществен натиск като затваряме всяка седмица по една пешеходна пътека в столицата, призова Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите на пътя. В рамките на дискусията беше презентирано негово видео, в което той се обърна към Столична Община, Пътна полиция, кметовете на общини и корпоративни бизнес, които да бъдат съпричастни с каузата за подобряване на пътната обстановка.

Ако имаше достатъчно камери, нямаше да се кара толкова бързо, отбеляза Деси Малчева от Фондация „Ани и Явор: Ключът е любовта“, майка на загиналата на пътя Ани. Две седмици, след като се случи трагедията, бе сложен екран, който измерва скоростта по булевард ,,Сливница", припомни Малчева. Тя подчерта, че преди се е карало с над 150 км/час. Борихме се за две камери за скорост на това място, а след година бе сложена само в едната посока. Не беше сложена и в другата посока, където данните са същите, подчерта тя. Деси Малчева повдигна темата за ръчното въвеждане на часове, в които се кормува в школите, в които се обучават младежите да управляват автомобил. Дава се възможност на ръчно вкарване на часове от инструкторите, когато няма интернет. Имаше предложение да са допустими 3% от часовете, което са три часа от общите часове, които човек трябва да прекара в практика на курсовете, да са ръчно въведени, каза тя и допълни, че накрая не се е взело да има такъв максимум на ръчно въведените часове и това предразполага към злоупотреби.

Общинският съветник от групата на "БСП за България" Еньо Савов заяви, че според него призивът на организациите за промени в посока безопасност, ще бъдат възприети от неговата политическа група в Общинския съвет. Чрез промените младите ще получат своето място, каза Савов.

На събитието присъства и Сава Ташев, член на ,,Спаси София", който посочи, че булевардите имат прекалено широки ленти, които предразполагат към развиване на висока скорост, но все още се строят такива с по четири метра широчина. Трябват по-широки тротоари и по-малко място за коли, призова той. По неговите думи градът няма как да е по-безопасен, ако не се намалят автомобилите.