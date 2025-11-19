Националният отбор на Мароко постигна рекордна в историята осемнадесета поредна победа

Националният отбор на Мороко удължи на осемнадесет рекордната си серия от победи.

Полуфиналистите от световното първенство в Катар през 2022 година се наложиха с 4:0 над Уганда в контрола, която се игра в Танжер във вторник.

"Лъвовете от Атлас" откриха резултата още в четвъртата минута, когато Хърбърт Ачай от тима на Уганда си вкара автогол. В 33-тата минута Исмаел Сайбари покачи на 2:0 за домакините.

Резервата Суфиан Рахими бе точен от дузпа за 3:0 в 79-ата минута, а друга резерва - Билал ел Ханус, оформи крайния резултат две минути преди края.

За последно Мароко не спечели на 24 март 2024 година, когато направи 0:0 с Мавритания в приятелски мач.

Предишната най-дълга серия от победи бе на тима на Испания, който спечели 15 поредни мача в периода юни 2008 - октомври 2009 година.

За тима на Мароко предстои участие в Купата на Африканските нации, на което страната е домакин. Откриващият мач на турнира е на 21 декември в Рабат срещу Коморските острови.