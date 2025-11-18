ХИНА: Грамняк спечели първия медал за Хърватия на Олимпийските игри за глухи в Токио

Хърватия спечели първия си медал на 25-ите Олимпийски игри за глухи (Deaflympics) в Токио благодарение на стрелеца Борис Грамняк, който грабна бронза на финала за мъже с пневматичен пистолет на 10 метра, предаде хърватската агенция ХИНА.

След леко несигурен полуфинал Грамняк показа добра стабилност и прецизност на финала, потвърждавайки статута си на един от най-успешните глухи спортисти на Хърватия. Това е седмият му медал от Олимпийските игри за глухи: четири по хандбал и три по стрелба, включително тазгодишния бронз.

„Гордея се, че завърших трети. Посвещавам този медал на жертвите от Вуковар и Шкабърня. Ще продължа да давам най-доброто от себе си“, каза Грамняк.

Във финала при мъжете Бруно Перван завърши четвърти, а в надпреварата при жените Лана Скеледжия се класира шеста.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)