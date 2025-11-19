"Българският футбол има бъдеще, заедно с правителството ще дадем началото на нова стратегия", каза президентът на БФС Георги Иванов

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов опита да не показва емоции след победата на България с 2:1 над Грузия в последната Световна квалификация в група „Е“. Той прогнозира обаче, че 2026-а година ще бъде много по-добра за българския футбол като цяло и смята, че ситуацията рязко ще се подобри, ако има подкрепата на дължавата.

„Аз се радвам най-много за футболистите и за треньорския щаб, предвид това, че имаше много негативи към тях. Но тези футболисти показват, че имат бъдеще, има неща, които хората ще видят в следващите години. Младежите също се представят добре и при тях има хора, които също могат да попълнят националния отбор. Така че лека-полека нещата ще се подреждат както трябва. Това е, което мога да кажа, а и преди съм го казвал. Предния път много хора бяха недоволни от думите ми, че нямаме класата да играем срещу отбори като Турция, като Испания. Смятам, че с работа, със стратегията, която имаме, ще се опитаме да бъдем равностойни на такива отбори, с които играем“, започна Иванов.

Много хора в публичното пространство припомнят постоянно думите му в пристъп на гняв, че "всички ще видят къде ще бъде българският футбол след 2-3 години", а днес беше помолен да коментира това.

„Ако смятаме три години от 2023-а година насам, коя година трябва да е? Че не мога да смятам, някои нали казват, че имам осми клас. Вярвам, че българският футбол има бъдеще. И така ще направим така, заедно с правителството, една стратегия, която след години ще даде резултати. Няма да стане веднага. Когато вкарахме правилото в отборите от Първа лига да започват по четирима българи, дотогава беше само с един. Никой не очакваше, че ще го направим. И в един момент, когато паднахме в четири поредни мача с националния отбор, започнаха да питат защо не са седем? А защо не са 15? Да играем 15 на 15 ли? Всичко става крачка по крачка. Нещата, които сме структурирали и направили като стратегия, те не могат да станат веднага. Имаме план как да се развиваме. Очаквам 2026-а да бъде доста сериозна, като се има предвид разговорите, които имаме с правителството как трбява да бъде структуриран футболът у нас. Защото в последните 20 години футболът бе оставен на самотек и всеки си правеше това, което си иска. Нямаше пари във футболните клубове. И да благодарим на собствениците на професионалните отбори, за да има някакъв професионален футбол. Нашият футбол е почти на аматьорско ниво. От 500 клуба имаме 470, които са аматьорски. Държавата по никакъв начин не помага. Само с усилията на Футболния съюз, с моите усилия, с усилията на екипа, с който работим, е много трудно да стигне до нивото, което искаме”.

“Нивото ни не е да стигаме Грузия, а целта ни е да преследваме Турция и Испания. Тази победа бе важна за негативизма, които се изля върху националния отбор. Гледах едно интервю, което Филип Кръстев даде и съм много впечатлен. Всички ние, българите в тази страна и случващото се в националния отбор, ние сме част от него. Футболът не е по-различен от обществото, което имаме в България. Тези футболисти и те са от обществото. И всички хейтъри са част от обществото, което сме всички. Благодаря на тези хора, които ни подкрепиха днес, колкото и малко да бяха. Но ние ще се борим, за да накараме хората да се гордеят с нас с начина, по който работим. На мен ми е ясно едно нещо, че в живота хората винаги следват победителите. Ние в момента сме на дъното. Но ако искаме, че с нашата воля и с волята на хората в съблекалнята, ще направим така, че българите да се гордеят. Но нищо не става веднага”, завърши президентът на БФС.