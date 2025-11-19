Подробно търсене

Над 30 души бяха ранени при руска атака с дронове срещу Харков

Николай Станоев
Над 30 души бяха ранени при руска атака с дронове срещу Харков
Над 30 души бяха ранени при руска атака с дронове срещу Харков
Гасене на пожар, пламнал след руска атака в Харковска област, 17 ноември 2025 г. Снимка: Украинската Държавна служба за извънредни ситуации чрез АП
Харков/Москва,  
19.11.2025 03:50
 (БТА)
Етикети

Над 30 души бяха ранени при руска атака с дронове срещу Харков тази нощ, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на областната военна администрация Олег Синегубов.

Той написа в "Телеграм", че в резултат на масираното нападение срещу втория по брой на населението украински град са пострадали най-малко 32 човека. Сред ранените са деца на възраст между 9 и 13 години, както и 17-годишно момиче.

Шестима от пострадалите са настанени в болница.

Русия и Украйна се атакуват с дронове на практика всяка нощ. 

Третият по брой на населението украински град - Одеса, също е атакуван с дронове, съобщи по-рано председателят на областната военна администрация Олег Кипер.

В няколко руски области е обявена опасност от нападения с безпилотни летателни апарати, предаде ТАСС, като се позова на регионалните власти.

Две летища в Южна Русия - Геленджик и Краснодар, са въведени временни ограничения за излитане и кацане на самолети.

/НС/

Свързани новини

18.11.2025 20:13

Зеленски благодари на Испания за пакета от помощи и уточни, че той ще включва и 40 ракети за противовъздушна отбрана ИРИС-Т

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че обявеният по-рано днес от испанския министър-председател Педро Санчес пакет на обща стойност 817 милиона евро за подкрепа за Украйна ще включва и предоставянето на 40 ракети за системи за противовъздушна отбрана ИРИС-Т (IRIS-T), предаде Укринформ.
18.11.2025 19:00

Усилията за прекратяване на огъня в Украйна и по-специално Истанбулският преговорен процес ще са във фокуса на утрешната визита на Зеленски в Турция

Развоят на събитията около войната в Украйна и усилията за прекратяване на огъня и по-специално Истанбулският преговорен процес ще са тема на утрешното работно посещение на украинския президент Володимир Зеленски в Турция, съобщи турското президентство, цитирано от телевизия Хабертюрк.
13.08.2025 15:01

Колко територия контролира Русия в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който ще се срещне след два дни в Аляска с руския си колега Владимир Путин, каза, че уреждането на конфликта в Украйна минава през отстъпване на територии. Представители на администрацията на Тръмп, цитирани от Асошиейтед прес, са уведомили украинските власти, че Русия настоява да получи украински земи в замяна на слагането на край на войната.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:57 на 19.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация