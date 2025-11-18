Зеленски благодари на Испания за пакета от помощи и уточни, че той ще включва и 40 ракети за противовъздушна отбрана "ИРИС-Т"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че обявеният по-рано днес от испанския министър-председател Педро Санчес пакет на обща стойност 817 милиона евро за подкрепа за Украйна ще включва и предоставянето на 40 ракети за системи за противовъздушна отбрана "ИРИС-Т" (IRIS-T), предаде Укринформ.

"Благодарен съм за новия пакет за отбранителна помощ, който включва ракети за противовъздушна отбрана. Те са ни изключително необходими през зимата, а този пакет, по-специално, включва 40 ракети за системи за противовъздушна отбрана "ИРИС-Т"", заяви Зеленски на обща пресконференция с испанския премиер Педро Санчес в Мадрид. "Това ще ни помогне значително", подчерта украинският президент.

Зеленски също така заяви, че Украйна, заедно с партньорите си, работи сега за защита на хората "и следователно (за защита) на целия европейски начин на живот"".

По време на пресконференцията с испанския премиер Зеленски заяви също така, че Украйна ще се опита да "започне отново" дипломатическия процес за прекратяване на войната с Русия, отбеляза Ройтерс. Той подчерта, че планира да обсъди утре с турския президент Реджеп Тайип Ердоган как да постигне "справедлив мир" в Украйна.

"Мисля, че (срещата с Ердоган) ще бъде достатъчна за съществена дискусия", заяви Зеленски. "Имаме някои позиции и сигнали от САЩ, ще видим утре", добави украинският президент, без да дава повече подробности.

Педро Санчес обяви, че Испания ще мобилизира 615 милиона евро през следващия месец, за да окаже военна подкрепа на Украйна, съобщи испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Санчес подчерта, че още 202 милиона евро са предвидени за възстановяването на Украйна.

Испанският премиер потвърди с този пакет от общо 817 милиона евро "пълната и твърда“ подкрепа за Украйна срещу руската агресия и гарантира, че тази подкрепа ще продължи, докато бъде постигнат справедлив и траен мир и че страната може да се присъедини към Европейския съюз, отбеляза ЕФЕ.

Санчес каза, че в рамките на 615-те милиона евро, които ще бъдат мобилизирани през следващия месец за военна помощ за Киев, е включен принос от 100 милиона евро към програмата PURL на НАТО, които ще послужат за финансиране на ускорено придобиване на системи за противовъздушна отбрана от Съединените щати за украинските въоръжени сили.

В този пакет влиза и бюджет от 215 милиона евро от програмата SAFE на Европейската комисия, предназначена за Украйна, които ще позволят да се покрият разходите по производството на системи за борба с дронове, разузнавателни радари и средства за въздушно наблюдение, много от които се разработват от испански компании.

Предвижда се и доставката през декември на партида военна техника на стойност почти 300 милиона евро, част от двустранното споразумение за сигурност между Украйна и Испания.

Наред с военната подкрепа Санчес подчертa и подкрепата на Испания за възстановяването на страната – с нов финансов инструмент на стойност 200 милиона евро и близо 2 милиона евро за съвместен проект с Организацията на обединените нации за възстановяване на централната отоплителна система в населеното място Самар, в подкрепа на повече от 28 000 души.