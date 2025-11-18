Подробно търсене

Зеленски заяви, че Украйна ще се опита да поднови отново дипломатическия процес за прекратяване на войната с Русия

Симеон Томов
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: АП/ Ukrainian Presidential Press Office
Мадрид ,  
18.11.2025 21:33
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Украйна ще се опита да "започне отново" дипломатическия процес за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс. 

"Важно е, докато това продължава, да чувстваме постоянна подкрепа зад гърба си", заяви Зеленски на пресконференция в Мадрид заедно с испанския министър-председател Педро Санчес. 

По-късно той подчерта, че планира да обсъди утре с турския президент Реджеп Тайип Ердоган как да постигне "справедлив мир" в Украйна. 

Турция беше мястото, където се проведоха преговори между руски и украински представители през пролетта на 2022 г., както и по-рано тази година. Те обаче не успяха да сложат край на конфликта. 

"Мисля, че (срещата с Ердоган) ще бъде достатъчна за съществена дискусия", заяви Зеленски. "Имаме някои позиции и сигнали от САЩ, ще видим утре", добави украинският президент, без да дава повече подробности. 

 

/ЛМ/

