Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Зеленски се срещна с производители на оръжие в Испания

Владимир Арангелов
Зеленски се срещна с производители на оръжие в Испания
Зеленски се срещна с производители на оръжие в Испания
Испанска бронирана техника по време на учения на НАТО в Латвия, 11 март 2022 г. Снимка: Martins Zilgalvis/F64 via AP
Киев/Мадрид,  
18.11.2025 14:24
 (БТА)
Етикети

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна в Испания с производители на оръжие и стоки от сферата на отбраната, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Зеленски във „Фейсбук“.

„Високотехнологични радари, технологии за дронове, критично важно оборудване – всичко това означава по-добра защита за животи“, написа той.

Зеленски също така каза, че ще обсъди укрепването на отбранителната промишленост на двете страни с испанския премиер Педро Санчес.

„Колкото повече двустранни връзки създаваме със страните от ЕС, толкова по-интегрирани ставаме с Европа“, посочи той.

По време на посещението си в Испания Зеленски ще има поредица срещи в испанския парламент и ще разговаря с крал Фелипе Шести и с премиера Санчес.

Междувременно испанският заместник-министър на външните работи Диего Мартинес Белио заяви, че Испания ще обяви по време на днешното посещение на Зеленски „значителен по размери“ комплекс от мерки в помощ на Украйна, предаде Ройтерс.

/ВС/

Свързани новини

18.11.2025 13:08

Зеленски е в Испания за срещи с краля, премиера и председателите на парламента

Украинският президент Володимир Зеленски ще има серия от срещи в парламента на Испания и разговори с крал Фелипе VI и с министър-председателя Педро Санчес, съобщи Укринформ. Програмата за визитата предвижда срещи с председателите на двете камари на
18.11.2025 11:31

Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността и свободата, каза председателят на Европейската комисия

Разширяването на ЕС е инвестиция в общата ни сигурност и свобода в сегашните времена на геополитическа несигурност, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във видеообръщение към участниците във форум в Брюксел,
18.11.2025 11:25

"Катимерини": Гърция и Украйна подписаха споразумение за съвместно производство на морски дронове в гръцки корабостроителници

Гърция и Украйна са подписали споразумение за съвместно производство на безпилотни морски дронове в гръцки корабостроителници, съобщава електронното издание на гръцкия в. „Катимерини“, позовавайки се на длъжностни лица. Според добре осведомени
18.11.2025 10:13

Най-малко двама души бяха ранени при руско нападение срещу украинския град Днепър; медийна сграда понесе щети

Най-малко двама души бяха ранени при масирано руско нападение с дронове срещу украинския град Днепър тази нощ, предаде Укринформ, като се позова на информация, публикувана в приложението "Телеграм" от началника на военната администрация на Днепропетровска област Владислав Гайваненко.
18.11.2025 09:43

Зеленски заяви, че планира да посети Турция утре, за да съживи преговорите за край на войната в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че планира да пътува утре за Турция, където да съживи преговорите за край на войната в Украйна, продължаваща вече над три години и половина, предаде Ройтерс. Държавният глава ще пътува за Турция след днешната си визита в Испания.
18.11.2025 02:36

Китай иска да задълбочи сътрудничеството с Русия в областта на енергетиката и земеделието, съобщи Синхуа

Китай е готов да задълбочи сътрудничеството си с Русия в областта на енергетиката, земеделието и други инвестиции, заяви премиерът Ли Цян по време на среща с руския министър председател Михаил Мишустин в Москва снощи, предаде китайската агенция Синхуа.
17.11.2025 21:25

Фон дер Лайен изпрати до членовете на ЕС разяснително писмо относно използването на руски средства за Украйна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа днес писмо до правителствените ръководители на страните от ЕС относно начините за смекчаване на рисковете, свързани с изземването на блокираните руски средства, в контекста на заявените от Белгия опасения, предаде ДПА
17.11.2025 20:51

Белгия заяви, че ще закупи отбранителни дронове камикадзе, произведени от латвийска компания

Белгия заяви, че ще закупи отбранителни дронове камикадзе, произведени от латвийска компания, предаде Ройтерс. Решението бе взето след серия от нарушения на белгийското въздушно пространство, които засегнаха работата на летища, военни бази и атомни
17.11.2025 20:19

Стармър, Мерц и Макрон се ще съберат утре на работна вечеря в Берлин

Британският премиер Киър Стармър ще се присъедини към германския канцлер Фридрих Мерц и президента на Франция Еманюел Макрон утре вечер в Берлин за работна вечеря, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на германското
17.11.2025 19:54

Бивш боец от „Вагнер“ беше експулсиран от финландската територия

Бивш предполагаем боец на частната руска военна компания „Вагнер“, който незаконно е преминал през границата между Русия и Финландия, беше експулсиран от финландската територия, предаде Франс прес. Мъжът е бил арестуван на 17 юни близо до
17.11.2025 19:46

Руската армия присъства в шест африкански държави, съобщават руски телевизии

Руската армия присъства в шест африкански държави, съобщиха руски държавни телевизионни канали, цитирани от Франс прес.Изолирана от Запада след настъплението си срещу Украйна, Москва създава нови партньорства в Африка, където политическото, икономическото и военното влияние на Москва се засили през последните години, посочва АФП.
17.11.2025 19:36

Протести бяха организирани срещу Андрей Бабиш в Прага и Роберт Фицо в Братислава по повод годишнината от Нежната революция

В чешката столица Прага хиляди чехи се събраха на протест срещу Андрей Бабиш, обвинявайки го, че иска да предаде наследството на прехода към демокрация, предаде Франс прес. Протестът се състоя по повод годишнината от Нежната революция в
17.11.2025 18:32

Русия добави бившия премиер Михаил Касянов и икономиста Сергей Гуриев в списъка си с "екстремисти и терористи"

Руският финансов надзорен орган "Росфинмониторинг" добави бившия премиер Михаил Касянов и водещия икономист Сергей Гуриев в списъка си с "екстремисти и терористи", предаде Ройтерс.  Списъкът нарасна значително след началото на войната в Украйна и
17.11.2025 16:26

Полша потвърди за два взрива по железопътната ѝ мрежа, единият от които бе посочен като акт на саботаж

Полският вътрешен министър Марчин Киервински потвърди, че през уикенда в страната е имало два взрива по железопътна линия, водеща към Украйна. За единия от тях се смята, че е акт на саботаж. Вторият случай е "много вероятно да е саботаж", каза днес министърът, цитиран от Ройтерс.
17.11.2025 15:40

Френският президент Еманюел Макрон изрази увереност, че Зеленски може да засили борбата с корупцията

Френският президент Еманюел Макрон изрази увереността, че украинският му колега Володимир Зеленски може да подобри резултатите на Украйна в борбата с корупцията, предаде Ройтерс.
17.11.2025 14:49

Санкциите срещу руските петролни компании ще ограничат допълнително военната машина на Кремъл, каза Рюте

Санкциите срещу руските петролни компании ограничат допълнително военната машина на Кремъл, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на съвместна пресконференция с финландския президент Александер Стуб в централата на алианса в Брюксел.
17.11.2025 14:33

Кремъл заяви, че се надява на нова среща между Путин и Тръмп

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че се надява втората среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп да се състои възможно най-скоро, щом необходимите подготовки за нея са приключили, предаде Ройтерс.
17.11.2025 13:20

Президентите на Украйна и Франция подписаха декларация за укрепване на отбраната на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и френският му колега Еманюел Макрон подписаха декларация за сътрудничество, свързано с придобиване на френско оборудване за отбрана за нуждите на Украйна, съобщи Укринформ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:50 на 18.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация