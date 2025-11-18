Зеленски се срещна с производители на оръжие в Испания

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна в Испания с производители на оръжие и стоки от сферата на отбраната, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Зеленски във „Фейсбук“.

„Високотехнологични радари, технологии за дронове, критично важно оборудване – всичко това означава по-добра защита за животи“, написа той.

Зеленски също така каза, че ще обсъди укрепването на отбранителната промишленост на двете страни с испанския премиер Педро Санчес.

„Колкото повече двустранни връзки създаваме със страните от ЕС, толкова по-интегрирани ставаме с Европа“, посочи той.

По време на посещението си в Испания Зеленски ще има поредица срещи в испанския парламент и ще разговаря с крал Фелипе Шести и с премиера Санчес.

Междувременно испанският заместник-министър на външните работи Диего Мартинес Белио заяви, че Испания ще обяви по време на днешното посещение на Зеленски „значителен по размери“ комплекс от мерки в помощ на Украйна, предаде Ройтерс.