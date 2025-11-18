Китай иска да задълбочи сътрудничеството с Русия в областта на енергетиката и земеделието, съобщи Синхуа

Китай е готов да задълбочи сътрудничеството си с Русия в областта на енергетиката, земеделието и други инвестиции, заяви премиерът Ли Цян по време на среща с руския министър председател Михаил Мишустин в Москва снощи, предаде китайската агенция Синхуа.

Пекин също така се надява Русия да улесни процеса на инвестиции и работа в страната за китайски предприемачи.

Мишустин каза на Ли, че сътрудничеството между двете страни многократно е доказвало своята устойчивост на външни предизвикателства.

„Нашето сътрудничество в енергийната сфера е от специално, стратегическо естество и обхваща нефтопреработвателния, газовия, въгледобивния и сектора на атомната енергетика“, посочи руският премиер по време на срещата.

Русия, която води война срещу подкрепяната от НАТО Украйна, и Китай, подложен на натиск от координираните усилия на САЩ да противодейства на нарастващата му военна и икономическа мощ, все повече откриват общ геополитически интерес, отбелязва Ройтерс.

Пекин и Москва обявиха „безгранично“ стратегическо партньорство само дни, преди Путин да изпрати десетки хиляди руски войници в Украйна през февруари 2022 г.

Прес последното десетилетие китайският лидер Си Цзинпин се е срещал над 40 пъти с руския президент Владимир Путин, а през последните месеци Путин публично посочи Пекин като съюзник.