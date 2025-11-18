Подробно търсене

Китай иска да задълбочи сътрудничеството с Русия в областта на енергетиката и земеделието, съобщи Синхуа

Валерия Динкова
Китай иска да задълбочи сътрудничеството с Русия в областта на енергетиката и земеделието, съобщи Синхуа
Китай иска да задълбочи сътрудничеството с Русия в областта на енергетиката и земеделието, съобщи Синхуа
Руският премиер Михаил Мишустин се ръкува с китайския си колега Ли Цян по време на срещата им в кулоарите на срещата на Шанхайската организация за сигурност (ШОС) в Москва, 17 ноември 2025 г. Снимка: Alexander Miridonov, Sputnik, Government Pool Photo via AP
Пекин,  
18.11.2025 02:36
 (БТА)

Китай е готов да задълбочи сътрудничеството си с Русия в областта на енергетиката, земеделието и други инвестиции, заяви премиерът Ли Цян по време на среща с руския министър председател Михаил Мишустин в  Москва снощи, предаде китайската агенция Синхуа.

Пекин също така се надява Русия да улесни процеса на инвестиции и работа в страната за китайски предприемачи.

Мишустин каза на Ли, че сътрудничеството между двете страни многократно е доказвало своята устойчивост на външни предизвикателства.

„Нашето сътрудничество в енергийната сфера е от специално, стратегическо естество и обхваща нефтопреработвателния, газовия, въгледобивния и сектора на атомната енергетика“, посочи руският премиер по време на срещата.

Русия, която води война срещу подкрепяната от НАТО Украйна, и Китай, подложен на натиск от координираните усилия на САЩ да противодейства на нарастващата му военна и икономическа мощ, все повече откриват общ геополитически интерес, отбелязва Ройтерс.

Пекин и Москва обявиха „безгранично“ стратегическо партньорство само дни, преди Путин да изпрати десетки хиляди руски войници в Украйна през февруари 2022 г.

Прес последното десетилетие китайският лидер Си Цзинпин се е срещал над 40 пъти с руския президент Владимир Путин, а през последните месеци Путин публично посочи Пекин като съюзник.

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:54 на 18.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация