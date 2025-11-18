МИНА: Искаме Черна гора да бъде история на успеха, каза германският външен министър Вадефул в Подгорица

Германия иска Черна гора да бъде пример за успех в политиката на разширяване на ЕС, заяви германският външен министър Йохан Вадефул по време на среща с черногорския премиер Милойко Спаич, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на правителствено прессъобщение.

По време на срещата Спаич обсъди с Вадефул, който е в Подгорица като част от първото си посещение в региона, напредъка, който Черна гора постига по европейския си път, и приоритетите на двустранното сътрудничество, се казва в прессъобщението.

Спаич информира германския външен министър за усилията на черногорското правителство за затваряне на всички преговорни глави до края на следващата година.

„Поддържаме темпото на реформите, защото не искаме никоя страна членка да има дори и най-малки резерви при вземането на решение относно Черна гора“, каза Спаич.

Вадефул изрази пълна подкрепа за европейската интеграция на Черна гора, като подчерта, че Германия остава ангажирана с разширяването на ЕС към Западните Балкани, се казва още в прессъобщението, цитирано от МИНА.

Правителството заяви, че на срещата е подчертано значението на осигуряването на независимостта на институциите, продължаването на борбата с организираната престъпност и поддържането на темпото на реформите.

„По време на срещата министър-председателят се позова на амбициозната програма на правителството за предстоящия период, като подчерта, че в годината, в която се навършват 20 години от възстановяването на независимостта, Черна гора ще председателства Берлинския процес, Фонда за Западните Балкани и ще бъде домакин на срещата на върха ЕС-Западни Балкани“, се казва в прессъобщението.

Събеседниците също така се съгласиха, че политическите отношения между Черна гора и Германия са много силни, формирайки солидна основа за по-нататъшно икономическо сътрудничество.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)