Полша анулира дипломатическия паспорт на бившия министър на правосъдието Збигнев Жобро, укриващ се в Унгария и обвинен в злоупотреба с власт

Полша анулира дипломатическия паспорт на бившия министър на правосъдието Збигнев Жобро, обвинен в злоупотреба с власт, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на полския външен министър Радослав Шикорски. Агенцията отбелязва, че това се случва на фона на усилията на Варшава да осигури изпълнението на заповедта за неговия арест.

Жобро оглавяваше Министерството на правосъдието от 2015 г. до 2023 г. в правителството на партията "Право и справедливост" (ПиС).

Збигнев Жобро, който е издирван от прокуратурата, след като бе признат за виновен по 26 обвинения, включително за ръководене на организирана престъпна група, в момента се намира в Унгария и може да последва примера на един от своите заместници - Марчин Романовски, който поиска и получи политическо убежище там.

Романовски е бил лишен както от личния си, така и от дипломатическия си паспорт, за да не може да пътува извън Шенгенското пространство, съобщи полския ежедневник "Жечпосполита".

"По искане на Националната прокуратура анулирах дипломатическия паспорт на Збигнев Ж.", написа полският министър на външните работи Радослав Шикорски в "Екс". Не става ясно дали Жобро все още разполага с личния си паспорт.

Жобро бе обвинен в злоупотреба със средства от "Фонда за правосъдие", създаден с цел подпомагане на пострадали от престъпления. Твърди се, че средства от фонда са били използвани за закупуването на шпионския софтуер "Пегас" (Pegasus). Според настоящото правителство софтуерът е бил използван за наблюдение на политически опоненти.

Жобро твърди, че обвиненията срещу него са част от лов на вещици, организиран от сегашното правителство, като отмъщение за това, че бившият министър действал срещу заподозрени в корупция приближени на настоящия министър-председател Доналд Туск.

Чрез своя адвокат той е предложил да бъде разпитан в Унгария или в Белгия, където работи съпругата му и където той се лекува от рак.

Въпреки това настоящият министър на правосъдието Валдемар Журек, заяви, че Жобро няма право да диктува на прокуратурата къде може да бъде разпитан и че ако не се върне в Полша, ще му бъде издадена европейска заповед за арест.

Полша вече е издала европейска заповед за арест на Романовски, но не е успяла да го върне обратно в Полша поради решението на Будапеща да му предостави политическо убежище.

Унгарският премиер националист Виктор Орбан, който има тесни връзки с "Право и справедливост", се срещна с Жобро в Будапеща миналия месец и обвини правителство на Туск, че е започнало "политическо преследване" срещу Жобро.