Полша анулира дипломатическия паспорт на бившия министър на правосъдието Збигнев Жобро, укриващ се в Унгария и обвинен в злоупотреба с власт

Симеон Томов
Бившият министър на правосъдието на Полша Збигнев Жобро. Снимка: АП/ Czarek Sokolowski
Варшава ,  
18.11.2025 21:17
 (БТА)

Полша анулира дипломатическия паспорт на бившия министър на правосъдието Збигнев Жобро, обвинен в злоупотреба с власт, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на полския външен министър Радослав Шикорски. Агенцията отбелязва, че това се случва на фона на усилията на Варшава да осигури изпълнението на заповедта за неговия арест.

Жобро оглавяваше Министерството на правосъдието от 2015 г. до 2023 г. в правителството на партията "Право и справедливост" (ПиС). 

Збигнев Жобро, който е издирван от прокуратурата, след като бе признат за виновен по 26 обвинения, включително за ръководене на организирана престъпна група, в момента се намира в Унгария и може да последва примера на един от своите заместници - Марчин Романовски, който поиска и получи политическо убежище там. 

Романовски е бил лишен както от личния си, така и от дипломатическия си паспорт, за да не може да пътува извън Шенгенското пространство, съобщи полския ежедневник "Жечпосполита". 

"По искане на Националната прокуратура анулирах дипломатическия паспорт на Збигнев Ж.", написа полският министър на външните работи Радослав Шикорски в "Екс". Не става ясно дали Жобро все още разполага с личния си паспорт. 

Жобро бе обвинен в злоупотреба със средства от "Фонда за правосъдие", създаден с цел подпомагане на пострадали от престъпления. Твърди се, че средства от фонда са били използвани за закупуването на шпионския софтуер "Пегас" (Pegasus). Според настоящото правителство софтуерът е бил използван за наблюдение на политически опоненти. 

Жобро твърди, че обвиненията срещу него са част от лов на вещици, организиран от сегашното правителство, като отмъщение за това, че бившият министър действал срещу заподозрени в корупция приближени на настоящия министър-председател Доналд Туск. 

Чрез своя адвокат той е предложил да бъде разпитан в Унгария или в Белгия, където работи съпругата му и където той се лекува от рак. 

Въпреки това настоящият министър на правосъдието Валдемар Журек, заяви, че Жобро няма право да диктува на прокуратурата къде може да бъде разпитан и че ако не се върне в Полша, ще му бъде издадена европейска заповед за арест. 

Полша вече е издала европейска заповед за арест на Романовски, но не е успяла да го върне обратно в Полша поради решението на Будапеща да му предостави политическо убежище. 

Унгарският премиер националист Виктор Орбан, който има тесни връзки с "Право и справедливост", се срещна с Жобро в Будапеща миналия месец и обвини правителство на Туск, че е започнало "политическо преследване" срещу Жобро. 

/ЛМ/

Свързани новини

07.11.2025 21:35

Полският парламент лиши бивш министър на правосъдието от депутатски имунитет

Долната камара на полския парламент лиши днес бившия министър на правосъдието Збигнев Жобро от депутатски имунитет, предаде Ройтерс.Гласуването в парламента прави възможен арестът на Жобро, срещу когото са подготвени множество обвинения, включващи злоупотреба с власт и оглавяване на организирана престъпна група.
05.11.2025 11:43

ПАП: Туск призова бившия правосъден министър Збигнев Жобро "да не бяга от правосъдието"

Полският министър-председател Доналд Туск призова бившия министър на правосъдието Збигнев Жобро, изправен пред сериозни криминални обвинения, "да не бяга от правосъдието", след като се появиха спекулации, че той може да последва един от своите заместници, избягал в Унгария, предаде агенция ПАП.
28.10.2025 16:02

Полската прокуратура поиска ареста на разследвания за корупция бивш министър на правосъдието Збигнев Жобро

Полската прокуратура поиска ареста на бившият министър на правосъдието Збигнев Жобро, който е разследван за корупция, предаде ДПА. В парламента бе внесено искане за снемане на имунитета на Жобро, който в момента е депутат от крайнодясната партия "Право и справедливост" (ПиС), за да може той да бъде задържан и изправен пред съда, заяви говорител на прокуратурата във Варшава.
01.08.2025 16:13

ПАП: Новият полски министър на правосъдието обеща възстановяване на върховенството на закона в страната

Новият министър на правосъдието на Полша заяви, че неговият приоритет е възстановяването на стандартите за върховенство на закона в страната, които според критиците бяха ерозирали при предишното правителство на „Право и справедливост“ (ПиС), предаде полската новинарска агенция ПАП.
31.01.2025 22:38

ПАП: Полицията задържа бившия министър на правосъдието на Полша

Полицията задържа Збигнев Жобро, бивш министър на правосъдието на Полша, за да го изправи пред парламентарна разследваща комисия след издадена съдебна заповед, предаде полската новинарска агенция ПАП.
31.01.2025 15:09

Полската полиция арестува за кратко бивш министър на правосъдието заради отказа му да даде показания пред разследващ орган

Полската полиция задържа за кратко бившия министър на правосъдието Збигнев Жобро, понеже е отказал да даде показания пред разследваща комисия, предаде ДПА.

