Полската прокуратура разпореди ареста на бивш министър, укриващ се в Унгария

Николай Джамбазов
Бившият министър на правосъдието Збигнев Жобро. Снимка: AP/Czarek Sokolowski
Варшава,  
13.11.2025 20:15
 (БТА)

Прокуратурата на Полша разпореди ареста на бившия министър на правосъдието Збигнев Жобро, който се укрива в Унгария, за да избегне съдебни преследвания по обвинения за участие в престъпна група и злоупотреби, предаде Франс прес.

Збигнев Жобро, който е свързван със спорните полски съдебни реформи, които предизвикаха противоречия между Брюксел и Варшава в периода 2015-2023 г., е признат за виновен по 26 обвинения, за които подлежи да бъде осъден на 26 години лишаване от свобода.

Заповедта за ареста му предстои да бъде потвърдена в следващите седем дни от съд. В противен случай ще бъде издадена европейска заповед за арест, оповести прокурорът Пжемислав Новак.

Бившият министър заяви, че няма никакво намерение да се връща от Унгария в Полша, като определи обвиненията по негов адрес като политически и посочи, че настоящото полско правителство води "лов на вещици" срещу опозицията.

Един от заместниците на Жобро в бившото правителство на партията "Право и справедливост" (ПиС) -  Марчин Романовски, който е обвиняван в сходни деяния, вече е получил политическо убежище от унгарското правителство въпреки издадената европейска заповед за арест от Варшава и острите протести на полското правителство.

Унгария, начело с Виктор Орбан, беше близък съюзник на Полша, управлявана от ПиС, като двете страни се защитаваха заедно срещу обвинения от европейските съдилища и Брюксел относно нарушенията на върховенството на закона, приповня АФП.

Жобро, който също е заемал длъжността национален прокурор, е обвиняван, че е организирал финансови злоупотреби със средства от специален фонд, предназначен за подкрепа на жертви на престъпления  и че ги е използвал за политически нужди и за нелегалното закупуване на шпионския софтуер "Пегас", разработван от Израел. Според настоящото правителство софтуерът е бил използван за наблюдение на политически опоненти

/ГГ/

