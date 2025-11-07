Полският парламент лиши бивш министър на правосъдието от депутатски имунитет

Долната камара на полския парламент лиши днес бившия министър на правосъдието Збигнев Жобро от депутатски имунитет, предаде Ройтерс.

Гласуването в парламента прави възможен арестът на Жобро, срещу когото са подготвени множество обвинения, включващи злоупотреба с власт и оглавяване на организирана престъпна група.

Жобро, който беше министър на правосъдието от 2015 до 2023 година, по време на управлението на националистическата партия "Право и справедливост", не присъстваше в пленарната зала по време на вота. Той е в чужбина и отказва да се върне в Полша, защото се опасява, че няма да бъде третиран справедливо.

Проевропейското правителство на премиера Доналд Туск настоява за разследване на предполагаеми закононарушения от годините на управлението на "Право и справедливост".

Жобро, който стоеше зад съдебните реформи, които доведоха до години на конфликти с Европейския съюз по въпроса с независимостта на съдебната власт в Полша, е най-високопоставената фигура от бившите управляващи, която може да стане обект на обвинения.

Прокуратурата е подготвила 26 обвинения срещу Жобро, които включват злоупотреба със средства от фонд, създаден с цел подпомагане на пострадали от престъпления. Твърди се, че средства от фонда са били използвани за закупуването на шпионския софтуер "Пегас" (Pegasus).

Жобро казва, че обвиненията срещу него са част от лов на вещици, организиран от сегашното правителство, като отмъщение за това, че бившият министър действал срещу заподозрени в корупция приближени на Туск.

Срещу няколко помощници на Жобро също има разследвания. Един от тях, Марчин Романовски, избяга в Унгария, където му бе предоставено политическо убежище.

Унгарският премиер националист Виктор Орбан, който има тесни връзки с "Право и справедливост", се срещна с Жобро в Будапеща миналия месец и обвини правителство на Туск в лов на вещици.

Полски медии съобщават, че Жобро все още е в Будапеща.