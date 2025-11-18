Подробно търсене

Георги Крумов
Футболистите на Чехия останаха без бонуси, а капитанът Томаш Соучек загуби лентата си заради неуважително отношение към феновете на тима
Томаш Соучек / снимка: AP Photo/Petr David Josek, file
Прага,  
18.11.2025 22:17
 (БТА)

Чешката футболна асоциация съобщи, че футболистите от националния отбор са оставени без премии, а лентата на капитана Томаш Соучек е отнета като наказание за това, че играчите игнорираха феновете след последния мач от световните квалификации срещу Гибралтар.

Чехия ще играе в плейофите за класиране на световното първенство, след като завърши на второ място в групата си след тима на Хърватия, но унизителното поражение от Фарьорските острови през миналия месец доведе до огромни критики от страна на местните привърженици. 

Недоволи от критиките по техен адрес, футболистите не ги поздравиха след победата с 6:0 над Гибралтар в Оломоуц в понеделник.

Във вторник от Футболна асоциация на Чехия се извиниха от името на отбора и казаха, че играчите няма да получат финансови бонуси. Премиите им за мача ще бъдат дадени за благотворителност, а капитанът Соучек няма да носи лентата в следващия мач през март.

За последно Чехия игра на световно първенство през 2006 година.

/ГК/

