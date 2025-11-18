Асен Митков смята, че младежките национали на България са се представили днес далече от възможностите си

Капитанът на младежкия национален отбор на България Асен Митков призна, че днешната среща на "лъвчетата" далеч не е била най-добрата им и те закономерно са отстъпили на Шотландия с 0:1. След това второ поражение в петия мач на тима до 21 години по пътя към Европейските финали в Сърбия и Албания през 2027-а година.

"Мисля, че не изиграхме най-добрия си мач днес. Подведохме се малко по тяхната игра и не можахме да покажем това, но което сме способни и закономерно загубихме", започна Митков пред камерата на телевизия Diema Sport.

А какво се е объркало в тактиката, за да се стигне до такъв развой? Митков обясни: "Планът ни беше да държим топката, да сме по-спокойни. Но в крайна сметка след техния гол започнахме да играем прибързано. Започнахме с дълги топки на моменти, а и прекалявахме със задържането отзад. Като цяло не успяхме да изиграем най-добрия си мач".

"Мисля, че такъв стил - какъвто изповядват шотландците, не е удобен. Затрудняват ни, защото играят доста директен футбол - с дълги топки и единоборства. И така не успяхме да се приспособим към тяхната игра и загубихме. Сега всички в съблекалнята са много разочаровани, защото знаем, че можем повече. И видяхме срещу Чехия какъв мач изиграхме. А Чехия са много по-добър отбор от Шотландия. Мисля, че и ние като отбор сме по-добри от Шотландия. Но днес просто не успяхме да покажем това, на което сме способни".

Въпреки поражението и другите резултати днес, дали България все още може да се пребори за едно от първите две места в потока? "Да, разбира се. Има много мачове до края на квалификацията и от нас си зависи. Ако побеждаваме, ще имаме шансове да се класираме на финалите", завърши полузащитникът на Левски.