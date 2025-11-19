Таня Гатева за успеха над Черна гора: Важното е, че победихме

Треньорът на женският национален отбор на България по баскетбол Таня Гатева остана доволна от борбеността и характера на своите състезателки, които записаха трета поредна победа в квалификациите за европейското първенство през 2027 година. В Ботевград националките се пребориха с Черна гора след 66:62.

"Важното е, че победихме. Сблъскахме се. Проявихме пак характер. Смятам, че този отбор има много потенциал. На почивката им дадох хъс, казах им нещата, които виждам. Те излязоха и дадоха енергия. Не искам да давам оценка индивидуално, защото ние побеждаваме като отбор, а не като единици. Все пак лидерството на Борислава Христова трябва да се отчете. Кайла Хилсман, въпреки че не е във форма, също помогна. Гергана Иванова също. Всяка една даде душата си на терена", заяви Таня Гатева пред сайта на Българската федерация по баскетбол.

"Янина Тодорова получи сериозна контузия и нямаше как да доиграе мача. Все още не знаем какво е положението", добави наставникът на България.

"България мечтае за още три победи в евроквалификациите и след това ще мислим. Винаги през моите очи бъдещето е било светло и така и ще остане. Аз не обичам да говоря. Смятам, че един треньор трябва да показва всичко на терена", каза още тя.

“Очакваме и Стефани Костович да вземе българския си паспорт и да можем да разчитаме и на нея", обясни Таня Гатева.