Българският национален отбор по футбол води убедително срещу Грузия след първото полувреме на последната Световна квалификация

Българският национален отбор по футбол има аванс от 2:0 срещу Грузия след първото полувреме в последната Световна квалификация в група „Е“. Георги Русев в 10-ата минута откри резултата, а Филип Кръстев в 24-ата направи преднината още по-убедителна.

И двата тима са без шансове да се класират за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико и играят освен за честта си, и за по-добро положение при жребия за следващите квалификации. Грузия преди мача имаше три срещи, докато България търси първите си точки и избегването на негативен рекорд с давност 91 години.

Българският селекционер Александър Димитров направи две промени спрямо двубоя срещу турците преди три дни в Бурса, който завърши 0:2. Авторът на два автогола Атанас Чернев, който огорчи българските вратари с Испания и Турция, влезе Стефан Велков. Юношата на Славия Кристиян Стоянов пък смени Андриан Краев в полузащитата.

България започна мача много устремно и в 10-ата минута Георги Русев даде преднина с много ефектно попадение. Здравко Димитров напредна по лявото крило, направи два финта и центрира, а на задна греда със странична ножица Русев прати топката под гредата и оттам в мрежата. За Русев това е второ попадение с националната фланелка, след като се разписа за 2:2 преди две години при гостуването на Сърбия в Лесковац.

Грузинците можеха да отговорят в 18-ата минута, за да накажат грешка на левия бранител Християн Петров. Топката стигна до голямата звезда на гостите и Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия, но изстрерът му буквално облиза лявата странична греда на вратата, пазена от Димитър Митов, и излезе в аут. Две минути по-късно съдията от Дания Якоб Кеелет подмина претенции на Кирил Десподов, който се отскубна със спринт към наказателното поле, беше съборен от бранител, но сигнал не последва.

В 24-ата минута България стигна до второ попадение с основна заслуга от Илия Груев, който изведе крилото Здравко Димитров. Футболистът на турския Бодрум ФК се отскубна от защитата, но тръгна на ляво. Вратарят Георги Мамардашвили излезе да го посрещне и след това отби с една ръка последвалото прострелно центриране. Така топката подлъга трима грузински защитници и падна на външния фалц на Филип Кръстев, който от десетина метра направи 2:0.

Грузия можеше да се върне в мача в 37-ата минута, но при центриране от ъглов удар Гурам Кашия не успя от два метра да насочи топката в мрежата. Центрирането мина през цялата защита и Мартин Георгиев имаше за задача да го охранява, но изненадващо се оказа, че го няма на място.