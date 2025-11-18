Подробно търсене

Българският национален отбор по футбол води убедително срещу Грузия след първото полувреме на последната Световна квалификация

Атанас Василев
Българският национален отбор по футбол води убедително срещу Грузия след първото полувреме на последната Световна квалификация
Българският национален отбор по футбол води убедително срещу Грузия след първото полувреме на последната Световна квалификация
БТА, София (18 ноември 2025) България посреща Грузия в последния мач на двата отбора от световните квалификации. Двубоят се играе на Националния стадион „Васил Левски". На снимката: в десетата минута Георги Русев отбелязва за българския тим.Снимка: Благой Кирилов/БТА (ПБ)
София,  
18.11.2025 22:35
 (БТА)

Българският национален отбор по футбол има аванс от 2:0 срещу Грузия след първото полувреме в последната Световна квалификация в група „Е“. Георги Русев в 10-ата минута откри резултата, а Филип Кръстев в 24-ата направи преднината още по-убедителна.

И двата тима са без шансове да се класират за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико и играят освен за честта си, и за по-добро положение при жребия за следващите квалификации. Грузия преди мача имаше три срещи, докато България търси първите си точки и избегването на негативен рекорд с давност 91 години.

Българският селекционер Александър Димитров направи две промени спрямо двубоя срещу турците преди три дни в Бурса, който завърши 0:2. Авторът на два автогола Атанас Чернев, който огорчи българските вратари с Испания и Турция, влезе Стефан Велков. Юношата на Славия Кристиян Стоянов пък смени Андриан Краев в полузащитата.
България започна мача много устремно и в 10-ата минута Георги Русев даде преднина с много ефектно попадение. Здравко Димитров напредна по лявото крило, направи два финта и центрира, а на задна греда със странична ножица Русев прати топката под гредата и оттам в мрежата. За Русев това е второ попадение с националната фланелка, след като се разписа за 2:2 преди две години при гостуването на Сърбия в Лесковац.
Грузинците можеха да отговорят в 18-ата минута, за да накажат грешка на левия бранител Християн Петров. Топката стигна до голямата звезда на гостите и Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия, но изстрерът му буквално облиза лявата странична греда на вратата, пазена от Димитър Митов, и излезе в аут. Две минути по-късно съдията от Дания Якоб Кеелет подмина претенции на Кирил Десподов, който се отскубна със спринт към наказателното поле, беше съборен от бранител, но сигнал не последва.
В 24-ата минута България стигна до второ попадение с основна заслуга от Илия Груев, който изведе крилото Здравко Димитров. Футболистът на турския Бодрум ФК се отскубна от защитата, но тръгна на ляво. Вратарят Георги Мамардашвили излезе да го посрещне и след това отби с една ръка последвалото прострелно центриране. Така топката подлъга трима грузински защитници и падна на външния фалц на Филип Кръстев, който от десетина метра направи 2:0.
Грузия можеше да се върне в мача в 37-ата минута, но при центриране от ъглов удар Гурам Кашия не успя от два метра да насочи топката в мрежата. Центрирането мина през цялата защита и Мартин Георгиев имаше за задача да го охранява, но изненадващо се оказа, че го няма на място.

/АВ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:05 на 18.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация