Алексей Маргоевски
Сенатът на САЩ прие законопроект за слагане на край на бюджетната парализа
Сградата на Конгреса на САЩ. Снимка: AP/Allison Robbert
Вашингтон,  
11.11.2025 06:22
Сенатът на САЩ прие днес компромисен законопроект за слагане на край на най-продължителната бюджетна парализа в историята на страната, която доведе до спиране на хранителните помощи за милиони американци, остави стотици хиляди федерални служители без заплати и причини прекъсвания на въздушния трафик, предаде Ройтерс.

Приетият с 60 гласа "за" срещу 40 "против" законопроект, получи подкрепата на почти всички сенатори републиканци и осем сенатори демократи. Демократите в Сената до последно и неуспешно се опитваха да обвържат финансирането на федералното правителство със здравните субсидии, които изтичат в края на годината. Макар че за декември е насрочено отделно гласуване за тези субсидии, от които се възползват 24 милиона американци, няма гаранция, че изплащането им ще продължи.

Сделката за слагане на край на бюджетната парализа ще възстанови финансирането на федералните агенции и ще попречи на плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да продължи с кампанията си за съкращения на федерални служители, посочва Ройтерс.

Следващата стъпка е внасянето на законопроекта в Камарата на представителите, чийто председател Майк Джонсън заяви по-рано днес, че иска да гласуването му там да се състои още утре и да последва подписването му от президента Тръмп, с което законът да влезе в сила. Самият Тръмп определи постигнатата сделка за слагане на край на бюджетната парализа като "много добра", посочва Ройтерс.

