Доналд Тръмп призовава републиканците в Сената на САЩ да предоставят средствата за здравеопазване "директно на хората"

Илиян Цвейн
Снимка: AP/Evan Vucci, архив
Вашингтон,  
08.11.2025 17:32
Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи потенциален компромис относно спирането на работата на американското правителство, като призова републиканците в Сената да пренасочат федералните средства, които понастоящем се отпускат на частни компании за здравноосигурителни програми съгласно Закона за достъпно здравеопазване, и да ги предоставят директно на физическите лица, предаде Ройтерс.

"Препоръчвам на републиканците в Сената стотиците милиарди долари, които в момента отиват към застрахователните компании, за да се спаси лошото здравеопазване, осигурено от (така наречения закон – бел. ред.) "Обамакеър", да бъдат давани директно на хората, за да могат да си осигурят собствено, много по-добро здравеопазване и да им останат пари", заяви Тръмп в публикация в социалните медии.

"С други думи, вземете (средствата) от големите, лоши застрахователни компании, дайте ги на хората и прекратете най-лошото здравеопазване в света - "Обамакеър"", добави той.

Очаква се членовете на Сената на САЩ да заседават по-късно днес, след като вчера отхвърлиха законопроект, който щеше да възобнови изплащането на възнаграждения за стотици хиляди федерални служители, останали без заплати заради спирането на работата на правителството.

В петък американските законодатели не постигнаха решение по въпроса как да бъде възобновена работата на правителството. Демократите настояват законопроектът за финансиране на правителството да включва удължаване на субсидиите за здравеопазване, които изтичат в края на годината за 24 милиона американци. Републиканците твърдят, че Конгресът трябва първо да приеме законопроект за финансиране без допълнителни условия и да позволи на правителството да възобнови работата си, преди да се заеме с други въпроси.

01.11.2025 03:46

Съдилища разпоредиха на правителството на Тръмп да продължи финансирането на програмата за хранителни помощи

Двама федерални съдии независимо разпоредиха в петък правителството на президента Доналд Тръмп да продължи финансирането на най-голямата програма за хранителни помощи в страната SNAP въпреки спирането на работата на федералната администрация, съобщи Асошиейтед прес.
11.10.2025 15:50

Как икономиката на САЩ може да бъде засегната от спирането на дейността на федералното правителство?

Спирането на работата на федералното правителство на САЩ обикновено не нанася големи икономически щети. Блокажът, който започна на 1 октомври, обаче изглежда носи по-големи рискове, не на последно място и защото президентът Доналд Тръмп заплашва да
11.10.2025 04:39

Доналд Тръмп каза, че метлата в държавните институции ще засегне доста хора

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че доста хора ще бъдат включени в масовите уволнения, започнати от администрацията му заради частичното спиране на работата на федералното правителство и добави, че съкращенията са замислени така, че да засегнат
10.10.2025 20:56

Администрацията на Тръмп започна да уволнява служители на Здравното министерство, заяви говорител на ведомството

Служители на Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ са получили предизвестия за съкращение, заяви днес говорител на ведомството, цитиран от Ройтерс.
09.10.2025 22:34

САЩ остават oще седмица без работещо правителство

Съединените щати вероятно ще преживеят още една седмица на спряна работа на правителството, след като днес Сенатът за седми път отхвърли законопроект, който би позволил възобновяване на дейността на федералната администрация, предаде Франс прес.
02.10.2025 16:50

Спирането на дейността на правителството може да навреди на американската икономика, призна финансовият министър Скот Бесънт

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт предупреди, че продължаващото спиране на работата на правителството може да окаже неблагоприятно въздействие върху растежа на най-голямата световна икономика. Изявлението му бе направено в интервюра за

