Доналд Тръмп призовава републиканците в Сената на САЩ да предоставят средствата за здравеопазване "директно на хората"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи потенциален компромис относно спирането на работата на американското правителство, като призова републиканците в Сената да пренасочат федералните средства, които понастоящем се отпускат на частни компании за здравноосигурителни програми съгласно Закона за достъпно здравеопазване, и да ги предоставят директно на физическите лица, предаде Ройтерс.

"Препоръчвам на републиканците в Сената стотиците милиарди долари, които в момента отиват към застрахователните компании, за да се спаси лошото здравеопазване, осигурено от (така наречения закон – бел. ред.) "Обамакеър", да бъдат давани директно на хората, за да могат да си осигурят собствено, много по-добро здравеопазване и да им останат пари", заяви Тръмп в публикация в социалните медии.

"С други думи, вземете (средствата) от големите, лоши застрахователни компании, дайте ги на хората и прекратете най-лошото здравеопазване в света - "Обамакеър"", добави той.

Очаква се членовете на Сената на САЩ да заседават по-късно днес, след като вчера отхвърлиха законопроект, който щеше да възобнови изплащането на възнаграждения за стотици хиляди федерални служители, останали без заплати заради спирането на работата на правителството.

В петък американските законодатели не постигнаха решение по въпроса как да бъде възобновена работата на правителството. Демократите настояват законопроектът за финансиране на правителството да включва удължаване на субсидиите за здравеопазване, които изтичат в края на годината за 24 милиона американци. Републиканците твърдят, че Конгресът трябва първо да приеме законопроект за финансиране без допълнителни условия и да позволи на правителството да възобнови работата си, преди да се заеме с други въпроси.