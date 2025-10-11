Подробно търсене

Доналд Тръмп каза, че метлата в държавните институции ще засегне доста хора

Владимир Сахатчиев
Аяна Пресли, член на Конгреса от Демократическата партия от щата Масачузетс, се присъединява към протест на чернокожи жени срещу политиката на правителството "Тръмп" на масови уволнения и противопоставяне на либералните мерки за многообразие, равенство и инклузивност в държавната администрация, 25 септември 2025 г. (AP Photo/J. Scott Applewhite)
Вашинготн,  
11.10.2025 04:39
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че доста хора ще бъдат включени в масовите уволнения, започнати от администрацията му заради частичното спиране на работата на федералното правителство, и добави, че съкращенията са замислени така, че да засегнат демократи, предаде Ройтерс.

"(Съкращенията) ще бъдат ориентирани към демократите", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом, помолен да коментира метлата в държавните институции. "Ще бъдат доста."

Служители на Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ са получили предизвестия за съкращение, заяви вчера говорител на ведомството.

Това се случва в момент, когато администрацията на президента Доналд Тръмп започна масови уволнения на федерални служители по време на частичното спиране на работата на правителството, отбелязва агенцията.

„Служители на Министерството на здравеопазването и социалните услуги в редица отдели са получили предизвестия за съкращение на работната сила като пряко последствие от инициираното от демократите спиране на работата на правителството“, каза говорителят.

До частичното спиране на работата на федералното правителство на САЩ се стигна, след като демократи и републиканци не успяха да постигнат договореност в Конгреса за повишване на тавана на американския дълг, което да отпуши финансирането за федералните ведомства и агенции.

/ВС/

