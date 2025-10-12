Тръмп: САЩ имат начин да изплащат заплатите на военните въпреки бюджетната парализа

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че администрацията му е намерила начин да осигури заплащането на военните по време на частичното спиране на работата на федералното правителство и че е наредил на министъра на отбраната Пийт Хегсет да го направи, предаде Ройтерс.

„В качеството си на върховен главнокомандващ разпореждам на нашия министър на войната Пийт Хегсет да използва всички налични средства, за да бъде ПЛАТЕНО на нашите военни на 15 октомври“, написа президентът в публикация в платформата Трут Соушъл. „Ние вече сме определили средствата затова и министър Хегсет ще ги използва, за да ПЛАТИ НА НАШИТЕ ВОЕННИ“, добави Тръмп.

Президентът не уточни от кои източници ще дойдат средствата, нито общата сума, предвидена за заплати.

Тръмп направи изявлението на 11-ия ден от бюджетната парализа, предизвикана от липсата на споразумение с демократите в Конгреса относно новия бюджет.

Републиканската партия на Тръмп контролира и Камарата на представителите, и Сената. За да бъдат осигурени необходимите 60 гласа в Сената за приемане на бюджета, републиканците трябва да убедят поне седем демократи да подкрепят мярката.