Италия призова САЩ да изплати заплатите на нейните служители в американските военни бази в страната

Местният персонал в някои американски военни бази в Италия не е получил заплатите си поради частичното спиране на финансирането на правителството в САЩ и Рим води преговори с властите във Вашингтон за разрешаване на проблема, съобщи днес италианското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

Около 2000 италиански служители, които са цивилни, главно от военновъздушната база "Авиано" и армейската база "Виченца" в Италия, не са получили заплатите си за октомври, въпреки че са наети по местни трудови договори, съобщи министерството.

Италианските служители в базите на американския флот в страната обаче са получили заплатите си навреме, тъй като Военноморският флот на САЩ прилага различни правила от тези на армията и военновъздушните сили.

Италианският външен министър Антонио Таяни призова Вашингтон и посолството на САЩ в Рим да действат бързо, независимо кога ще приключи спирането на работата на американското правителство.

"(Италианското) външно министерство отправи искане към посолството на САЩ в Рим, което потвърди, че американската армия и военновъздушните ѝ сили разглеждат заедно с Пентагона възможността да използват собствени средства, за да изплатят заплатите на италианските служители", се казва в изявление на министерството.