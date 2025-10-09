САЩ остават oще седмица без работещо правителство

Подробно търсене

Ротондата на Капитолия в деветия ден, откакто бе спряна работаа на правителството на САЩ, 9 октомври 2025 г. Снимка: АП/Allison Robbert
Вашингтон,  
09.10.2025 22:34
Съединените щати вероятно ще преживеят още една седмица на спряна работа на правителството, след като днес Сенатът за седми път отхвърли законопроект, който би позволил възобновяване на дейността на федералната администрация, предаде Франс прес.

В същото време президентът Доналд Тръмп заяви, че е решен да принуди опозицията да отстъпи.

Работата на правителството спря на 1 октомври, което доведе до техническо съкращение на над 700 000 федерални служители.

"Спряната работа беше доста вредна. С времето става все по-зле", каза Тръмп.

Американският Сенат едва ли ще гласува каквито и да е законодателни промени през уикенда, тъй като партиите са в пълна задънена улица.

Републиканците настояват за удължаване на настоящия държавен бюджет със същите нива на разходи, докато демократите искат допълнителни средства за здравноосигурителни програми за домакинства с ниски доходи.

Партията на Тръмп има мнозинство и в двете камари на Конгреса, но според правилата на Сената са нужни 60 от 100 гласа, за да бъде приет бюджетът. Това означава, че поне осем сенатори демократи трябва да подкрепят републиканския проект, но досега това са направили едва трима.

В опит да засили натиска, Тръмп повтори заплахите си към Демократическата партия: "Ще премахнем някои програми, които са много популярни сред демократите, но не и сред републиканците", заяви президентът.

Докато правителството остава блокирано, над 2,3 милиона федерални служители и 1,3 милиона военни не получават заплати.

07.10.2025 20:48

Белият дом заплаши, че може и да не изплати заплатите на федералните служители за периода, в който е спряна работата на правителството

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предупреди, че няма да гарантира изплащането на заплатите на федералните служители за периода, в който е спряна работата на правителството, предаде Асошиейтед прес, като се позова на меморандум,
03.10.2025 19:56

Доналд Тръмп блокира 2,1 млрд. долара за инфраструктурни проекти в Чикаго в опит да възобнови работата на правителството

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп ще спре 2,1 млрд. долара за инфраструктурни проекти в Чикаго, като споровете за финансирането са засегнали райони, контролирани от демократите по време на временното спиране на работата на правителството, заяви Ръсел Воут, директор на Административно-бюджетното управление на САЩ, цитиран от Асошиейтед Прес.

