Няколко американски медии съобщиха за постигнато споразумение за слагане на край на бюджетната парализа

Николай Станоев
Лидерът на републиканското мнозинство в Сената на САЩ Джон Тюн запознава медиите с хода на преговорите с демократите за преодоляване на бюджетната парализа, 7 ноември 2025 г. Снимка: АП/J. Scott Applewhite
Вашингтон,  
10.11.2025 03:40
 (БТА)

Няколко американски медии съобщиха за постигнато споразумение между републиканците на президента Доналд Тръмп и демократическата опозиция за слагане на край на бюджетната парализа, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Временното споразумение ще позволи федералното правителство да бъде финансирано до януари, обявиха телевизиите Си Ен Ен и "Фокс Нюз", според които Сенатът ще го гласува още тази нощ.

Бюджетната парализа, в резултат на която държавните служби в САЩ спряха частично работа, продължава рекордните 40 дни, отбелязва АФП.

Ройтерс посочва, че сенаторите вероятно ще подкрепят вече одобрения от Камарата на представителите законопроект, в който ще бъдат внесени промени, позволяващи краткосрочното финансиране на федералното правителство. Според човек, запознат с преговорите, се очаква поне осем демократи - достатъчно, за да може мярката да бъде прокарана през контролирания от републиканците Сенат - да гласуват в нейна подкрепа.

След това промененият законопроект ще трябва да бъде одобрен отново от долната камара на Конгреса, преди да бъде изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис - процес, който може да отнеме няколко дни.

Фондовите пазари реагираха положително на новината, като работната седмица в Азия започна с ръст на котировките, а доларът си върна загубените в петък позиции.

 

/НС/

