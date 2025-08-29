Подробно търсене

Агенцията за обществено здраве на САЩ ще бъде ръководена от временно изпълняващ длъжността директор

Владимир Арангелов
Директорът на Центъра за контрол и превенция на заболяванията Сюзан Монарес. Снимка: AP/J. Scott Applewhite
Ню Йорк,  
29.08.2025 06:06
 (БТА)

Агенцията за обществено здраве на САЩ снощи изпадна в състояние на шок, след като Белият дом предприе действия за отстраняване на директора на Центъра за контрол и превенция на заболяванията и замяната му с настоящия заместник на министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, предаде Асошиейтед Прес. 

Кризата предизвика тревога сред представителите и на двете основни американски партии, тъй като Кенеди се опитва да прокарва политики срещу ваксините, които противоречат на дългогодишни научни изследвания.

Двама представители на администрацията заявиха, че Джим О'Нийл, вторият по ранг служител в министерството на здравеопазването и социалните услуги, ще замени Сюзан Монарес, дългогодишен правителствен служител и учен. О'Нийл е бивш инвестиционен мениджър, който е работил и във федералното министерство на здравеопазването по времето на президента Джордж Буш, но няма медицинско образование.

Очаква се конфликтът да достигне връхната си точка през следващите седмици, тъй като ключов консултативен комитет, в който Кенеди назначи скептично настроени срещу ваксините членове, се очаква да издаде нови препоръки относно имунизациите, посочва АП. Очаква се комитетът да преразгледа стандартните детски ваксини срещу морбили, хепатит и други заболявания.

Двама републикански сенатори призоваха Конгресът да упражни контрол, а някои демократи заявиха, че Кенеди трябва да бъде уволнен. 

Кенеди към момента не е обяснил решението си да уволни Монарес по-малко от месец след като тя положи клетва, но предупреди, че може да последват и други уволнения.

/ВА/

Свързани новини

20.08.2025 21:57

Здравни служители в САЩ призоваха министър Робърт Кенеди-младши да спре да разпространява фалшива информация за ваксините

Стотици настоящи и бивши служители на американските здравни агенции обвиниха в отворено писмо здравния министър на президента Доналд Тръмп – скептично настроения към ваксините Робърт Кенеди-младши, че ги е изложил на риск, като разпространява фалшива информация за ваксините, предаде Франс прес.
13.08.2025 00:57

Властите в американския щат Джорджия разкриха, че стрелец е атакувал здравна централа на САЩ в знак на протест срещу ваксините за КОВИД-19

Мъжът, който стреля над 180 пъти с пушка по щабквартирата на американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (Disease Control and Prevention/CDC) в петък, е извършил деянието в знак на протест срещу ваксините за КОВИД-19, разкри директорът на Бюрото за разследване на американския щат Джорджия Крис Хоузи, цитиран от Асошиейтед прес.

